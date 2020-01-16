Большой Национальный форум информационной безопасности состоится в 22-й раз при поддержке TV BRICS

Большой Национальный форум информационной безопасности «Инфофорум-2020» состоится 30 и 31 января 2020 года в здании Правительства Москвы на Новом Арбате. Центральный отраслевой форум в сфере ИКТ и информационной безопасности пройдет при информационной поддержке Международной медиасети TV BRICS.

Большой «Инфофорум» проводится уже в 22-й раз и является одним из самых представительных и авторитетных событий, посвященных вопросам обеспечения информационной безопасности в Российской Федерации. Ежегодно мероприятия «Инфофорума» в России и за рубежом посещают более 5 тысяч специалистов. Организаторами «Инфофорума-2020» выступили: Комитет Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции, аппарат Совета Безопасности Российской Федерации, Ассоциация Национальный форум информационной безопасности «Инфофорум».

Ожидается, что в работе «Инфофорума-2020» примут участие более 1500 делегатов практически из всех регионов Российской Федерации, среди которых представители федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, ведущих российских и международных ИТ-компаний, образовательных и научных центров.

«Инфофорум-2020» откроется 30 января пленарным заседанием: «Информационная безопасность России в условиях глобального информационного общества и цифровой экономики». Также в двухдневной программе «Инфофорума-2020»: 12 тематических заседаний, выставочная экспозиция «Информационная безопасность граждан, бизнеса и государства», награждение лауреатов Профессиональной премии в области информационной безопасности «Серебряный кинжал» и Конкурса студентов и молодых специалистов «Инфофорум – Новое поколение».

Главными темами «Инфофорума-2020» заявлены «Информационная безопасность как основа построения цифровой экономики», «Критическая информационная инфраструктура», «Цифровая личность», «Интернет. Настройки безопасности для пользователя, бизнеса, государства», «5G в России. Когда, сколько, для чего, зачем?», «Умная среда. Город и регион как защищенные интеллектуальные системы» и другие.

Справка:

TV BRICS – это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на каналах-партнёрах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ tvbrics.com. TV BRICS – это объединённая редакция международных СМИ, работающая в 5 странах-участницах БРИКС и выпускающая материалы на четырех языках – русском, английском, китайском и португальском.

Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС.