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Начисления материнского капитала на первенца в России начнутся с марта

Главная Общество
Москва
16:28 20 Января 2020
маткапитал, ребенок, выплаты
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Оформление документов на материнский капитал на первого ребенка можно будет начать уже с марта текущего года.  В эти же сроки планируется организовать и начисление увеличенных ежемесячных выплат на детей.  Соответствующие изменения вносятся в Бюджетный кодекс, эти законопроекты депутаты рассмотрят в Думе максимально быстро, об заявили в Комитете Госдумы по социальной политике, сообщает корреспондент sibnovosti.ru  co ссылкой tvbrics.com.

Напомним, предложения выплачивать материнский капитал за первенца, а также пособия детям старше трёх Президент Владимир Путин озвучил в Послании Федеральному собранию. С 2020 года при рождении первенца россияне получат 466 616 рублей. Если в дальнейшем родится второй ребенок – семья получит дополнительно еще 150 тысяч рублей.

Сумма маткапитала для семей с двумя детьми (не получавшими ранее денег на первенца) составит 616 617 рублей.  Ещё, при рождении третьего малыша в многодетной семье, государство погасит 450 тысяч рублей ипотечного кредита . 

Программа материнского капитала будет продлена как минимум до 2026 года.

Кроме того, Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. В 2020 г. платить будут по 5 с половиной тысяч рублей, с 2021 года – по 11 тысяч.

Фото: rg.ru​

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