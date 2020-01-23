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В России не будет такого понятия как «МРОТ»

Главная Общество
Москва
18:32 23 Января 2020
прожиточный минимум, зарплата, законопроект
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Минюст РФ разрабатывает законопроект, согласно которому из Гражданского кодекса уберут привязку к МРОТ. В документе предлагается убрать указание на минимальный размер оплаты труда, заменив слова конкретными суммами денежных выплат, сообщает корреспондент sibnovosti.ru со ссылкой на tvbrics.com

Необходимость внесения изменений в министерстве объяснили неоднозначной трактовкой самого понятия «МРОТ» в отдельных гражданских актах и документах. Так сложилось, что под понятием "МРОТ" подразумевался не только минимальный заработок россиян. Величина применялась также при расчете сумм штрафов, пособий по нетрудоспособности, беременности и родам и других социальных выплат.

В ведомстве надеются, что если уйдет привязка минимальной оплаты труда к пособиям и штрафам, то гарантированная государством зарплата россиян станет намного конкретнее.

По предложению Владимира Путина, размер минимальной зарплаты будет закреплен в Конституции и не сможет быть меньше среднего прожиточного уровня в стране. Новой базой для расчёта различных выплат и штрафов, возможно, станет «финансовая единица». Она может равняться любой сумме. Вместо МРОТ в кодексе может появиться и новое определение – «финансовая единица».

Уже в декабре ведомство должно представить документ кабмину, а в марте 2021 г. проект будет внесен в Госдуму. Соответствующие поправки планируются и в другие документы, где фигурирует МРОТ: Устав железнодорожного транспорта, Воздушный кодекс РФ и ряд федеральных законов.

Напомним, ранее Президент одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда. С января 2020 года он увеличился на 850 рублей - до 12 тысяч 130 рублей в месяц.

Фото: finqa.ru

Общество

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