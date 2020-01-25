Вирусолог Феликс Ершов: «Вирусы нужно продолжать изучать. Это серьезная большая проблема, и коронавирус - не последняя…»

Что важно знать о новом вирусе, как быстро он распространяется и чем опасен TV BRICS рассказал Феликс Ершов, профессор, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, академик РАН, Человек, посвятивший изучению вирусов всю жизнь.

Феликс Иванович является создателем индукторов интерферонов, которые легли в основу создания ряда новых отечественных профилактических и лечебных препаратов, включающих систему врожденного иммунитета. В их числе кагоцел, ридостин, амиксин, циклоферон, мегасин, ларифан и ряд других, применяющихся при вирусных гепатитах, герпетических поражениях, энцефалитах, гриппе, ОРЗ.

Вспышка необычной вирусной пневмонии началась в Китае в конце декабря. Количество заболевших с каждым днём становится больше. Зафиксированы заболевшие в других странах. Министерство финансов КНР выделило для борьбы с коронавирусом нового типа, по данным агентства «Синьхуа»,1 млрд юаней – это около 145 млн долларов США.

Структуру штамма 2019-nCoV удалось сфотографировать с помощью электронного микроскопа. Теперь его изучат лучше. На фото видны два тела с ярко выраженным контуром. Именно из-за ворсинок на оболочке, которые по форме напоминают солнечную корону во время затмения, коронавирусы и получили свое название.

Феликс Иванович, спасибо за возможность побеседовать с Вами. Расскажите, что на сегодняшний день известно о коронавирусе 2019-nCoV? Насколько его появление можно назвать непредсказуемым и новым?

Надо отдать должное китайцам, что они не скрывают информацию. Я по несколько раз в день сейчас беседую на эту тему. И могу начать с того, что подобное уже было в XXI веке: в 2002 году была вспышка коронавируса SARS. Там имелись основания для паники: 37 стран имели эти случаи, и смертность была очень высокая. Сейчас же пока говорить рано о том, что будет, и как пойдет вирус. По крайней мере, делается все, что можно, и я это вижу, в Китае и у нас, естественно. Вообще, мы готовы к тому, что вирусы никуда не делись. Большая часть информации о вирусе уже есть, даже в открытых источниках.

Коронавирус уже обнаружили в Таиланде, Южной Корее, США, Японии.

Ну, и, возможно, даже у нас. В Петербурге госпитализировали человека, но пока там под вопросом. Только подозрения, сейчас проводится лабораторная диагностика. Инфекция начала циркулировать, вирус малоизвестен, есть смертельные случаи. Поэтому опасения, конечно, оправданы. Насколько опасен - пока сложно сказать точно.

Дело в том, что это новый штамм – мутант, степень опасности покажет время, но самое важное то, что мы уже готовы, ведь подобные вспышки были еще в Африке: Эбола, Зика, которая чуть не сорвала Олимпийские игры, если Вы помните.

Вирусы каждый год преподносят нам сюрпризы, и мы, вирусологи, это прекрасно знаем. Основная задача - как это остановить, предупредить, это основная цель. И это задача уже не научная, а социальная: контроль в аэропортах и другие меры, все это уже делается, на самом деле.

Вообще, по степени опасности эта инфекция мне очень напоминает грипп именно из-за своей изменчивости. Каждый год мы имеем эпидемию гриппа, раз в 10 лет пандемию по всему миру, и все это мы тоже уже проходили.

Можно ли обнаружить это заболевание на ранней стадии? И как его все-таки отличить от гриппа? Есть ли у него какие-то специфические симптомы?

К сожалению, респираторные инфекции очень похожи. Проблема в том, что только опытный врач может их различить по симптоматике. Общее у них: температура, токсикоз, апатия, вялость. И то же самое при гриппе. В случае с коронавирусом кончается все пневмонией. Особенность в том, что при гриппе пневмония может быть сливная, а вот здесь, при коронавирусе, атипичная пневмония, корневая. Тут только очень опытные врачи могут различить. Респираторных инфекций несколько сотен. И картины клинические похожие.

Сообщают, что первые заболевшие приобрели вирусы от животных.

Коронавирусы открыты в прошлом веке, и их тогда не считали очень опасными. Ну, вот в процессе революции, в процессе мутации появились штаммы. А если верить тому, что говорят китайские вирусологи, там образовался гибрид летучей мыши со змеей, и именно этот штамм заразил тех людей, которые контактировали на рынке с этими животными.

Сейчас ВОЗ это разбирает на уровне мировой проблематики и думает, как создать защитную вакцину, пытается понять, какие препараты из известных могут и будут работать против вируса.

А можно ли спрогнозировать появление последующих вирусов?

В данном случае разве можно было предугадать, что змея проглотит зараженную летучую мышь, и появится впоследствии заразный для человека штамм? Похожее было и с геморрагическими лихорадками. Как это предугадаешь?

Все это болезни эндемические - они привязаны, локализованы к определённому месту (прим. ред. эндемическое – это заболевание, характерное для определённой местности). И там они циркулируют среди населения, в результате население как бы искусственно иммунизируется, создается равновесие между человеком и вирусом - всё это естественным образом приводит к тому, что население защищено, но только до тех пор, пока не появляется штамм, который вырывается на свободу. Поэтому предугадать очень сложно. В этом как раз проблема.

Сообщается, что вирус распространяется исключительно воздушно-капельным путем и проявляется в виде лихорадки и проблем с дыханием.

Вообще, респираторные инфекции вызывают около 500 разных вирусов. На первом месте - грипп, затем знаменитые аденовирусы, риновирусы и т.д., их очень много.

В основном они как раз опасны для детей. Взрослые болеют респираторными меньше, но если болеют, то гораздо серьезнее.

И тут много интересных таких наблюдений. В данном случае о детской заболеваемости этим коронавирусом никакой информации нет. Пока говорят о только взрослых, и каждый день сообщается о новых случаях, новых странах, где он зарегистрирован.

С какими сложностями могут столкнуться ученые-вирусологи сейчас и в дальнейшем?

Здесь много вопросов возникает и для науки, и для здравоохранения, предстоит многое исследовать, и на это уйдет время. Даже грипп, с которым мы имеем уже 100-летний опыт, по-прежнему остается эпидемией, вирусом номер 1.

Вирусы нужно продолжать изучать. Это серьезная большая проблема, и коронавирус - это не последняя проблема. Мы регулярно, подчеркиваю, проходим через большую вспышку вирусных инфекций.

Напоминаю, в прошлом веке была вспышка аденовируса в Америке 17-го типа. Пару лет назад была, например, вспышка Зика и так далее. Все это есть, все это будет, и всегда нужно быть готовыми к этому.

Самое сложное, это вообще сказать, чем заболевание страшно миру. Это обычная вспышка, которая привязана к месту или же что-то еще. В свое время также непонятно было и с холерой. Просто пока нет достаточной информации, точнее сказать, нет опыта, чтобы что-то предсказывать.

Как людям можно защитить себя?

Не надо бояться, не надо паниковать. Нужно очень продуманно и очень последовательно работать. В данном случае я должен отдать должное китайцам, которые на хорошем уровне сейчас работу проводят и принимают соответствующие меры. В смысле защиты и изоляции города Ухань, округов всей провинции делают все четко, введен также контроль в аэропортах.

Как минимум, всем, кто прилетает, меряют температуру, чтобы уже по первичным симптомам выявить потенциально зараженных вирусом. Делается то, что возможно сейчас. Я уже говорил, что имеется опыт работы с такими вспышками.

Сам факт заражения человека от этих змей и мышей еще не говорит, что инфекция может, как пожар, пойти. Вы помните, был такой птичий вирус, около 10 лет назад - все были готовы к тому, что разразится жуткая пандемия, а этого не произошло. Вирус так и остался в Китае, они справились. Дальше не пошло. Инфекция не прижилась в человеческой популяции. Вирус не адаптировался, чтобы стать заразным для всех.

Как миграция влияет на распространение вирусов?

В XXI веке многое что изменилось: и развитие цивилизации, и уровень жизни, социальные условия уже другие, но не забывайте и про народонаселение и миграции из малоразвитых стран.

Нужно, конечно, учитывать все особенности современной действительности. В том числе и то, что мы сейчас имеем в Европе: в Германии, во Франции, например. Мигранты, приезжие, которые на заработках. Они приезжают на работу, но не любят прививаться. Все это провоцирует серьезные проблем и создает опасность. Это уже проблемы социального и в определенном смысле экологического плана.

А получаемые посылки могут быть опасны?

Думаю, нет. Опасным является прямой путь. Все-таки это респираторные инфекции, инфекции вирусные. Бактериальные - они, как правило, поражают «локус» - это места, так сказать, мишень. Потому тут опасен прежде всего воздушно-капельный путь, прямой.

А может ли быть вирус искусственно модифицированным?

Теоретически этот может быть, потому что геном вируса известен. По геному вирус можно воспроизвести, как воспроизвели вирус гриппа, который вызвал «испанку» в 18-ом году. Один к одному был воспроизведен смертельный вирус. Так можно воспроизвести любой вирус, и оспу, и свинку - что хотите. Сейчас наука дошла до такого уровня, что может сделать многое.

Но речь в таком случае будет идти о бактериологической войне. Такая война страшнее, чем все эти атомные и водородные бомбы, если дать этому ход. Вирус полиомиелита воспроизвели с нуля, просто строится карта генома. Это реально. Но, с другой стороны, так же можно и вакцину сделать - против любого вируса!

К сожалению, человечество своей деятельностью многое перевернуло, и благо часто обращается во зло. То, что вирусы были открыты – это благо, а то, что их можно воспроизвести и использовать – это зло. Но я не думаю, что коронавирус – это тот вирус, на который можно делать ставку в такой возможной бактериологической войне, есть вирусы пострашнее.

А рано говорить о создании вакцины против малоизвестного нового коронавируса, или разработки уже ведутся?

Да, тест-системы и диагностики, конечно, есть, ведутся. Китайские ученые уже выделили геном, ранее выделили около 300 штаммов. Сравнили все геномы. Они быстро продвигаются в исследованиях.

Это делают только китайские ученые-вирусологи?

Да, китайцы. Но и в России тоже возможно это сделать, если бы была необходимость. Это можно сделать в любой развитой стране. В Китае вирусология очень хорошая, они же учились у нас и в США. Я помню наших китайских аспирантов, потом, отучившись в России, они стали докторами наук. Они все это знают и умеют. Им нужно отдать должное - взяли все самое лучшее - знания, и теперь их применяют.

А может ли быть, что количество зараженных новым коронавирусом людей, но пока не обнаруженных, больше, чем известно сейчас?

Отвечая на этот вопрос, надо знать вот что: не все вирусы, тем более новые, так быстро адаптируются к человеку, что становятся заразными для всех. Они - локальные и привязаны к месту, поэтому я все-таки надеюсь, что для нас это не страшно.

Эбола - это классический пример, до нас инфекция даже не дошла. Ну, и грипп, который начинался в Мексике в 2009 году, он, можно сказать, до нас «дополз» чуть живой. У нас не было эпидемии. Нужно помнить, что наука всегда может создать вакцину, и ее создадут.

Такая вакцина нужна, но применять ее можно будет только локально. Не всем, а только в местах вспышек. Прививать всех подряд – это вредно. Нужно это делать только локально - там, где есть угроза, и были случаи заражения. По такому же принципу, как с клещевым энцефалитом - там, где были случаи, также и с бешенством. Считайте, там много проблем.

Что все-таки нужно знать и делать, как вести себя, если все-таки обнаружили признаки инфекции?

Рекомендации здесь очень простые. Нужно соблюдать все те же меры и следовать тем же правилам, что и при гриппе. Надо больного изолировать, не допускать, чтобы он ходил на работу, не должно быть контакта даже с семьёй. Обязательно обильное питье, и нужно препараты принимать, прописанные в вашем случае.

Но помнить: если это вирусное, то не спешите сбивать температуру. Такие простые все рекомендации. Здоровый образ жизни – все-таки основная рекомендация, не ослаблять себя курением и алкоголем.

Фото mk.ru