26 января
Россия
61.83
 
€ 68.52
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

Подробности жизни детей, найденных в заброшенном здании Читы

Главная Общество
Москва
14:20 26 Января 2020
дети, бездомные, чита, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В министерстве труда и социальной защиты населения Забайкальского края рассказали подробности жизни детей, которых вместе с отцом обнаружил в заброшенном здании Читы местный блогер и общественный деятель Евгений Федоров.

С 2017 года семья состояла на учете в органах опеки и попечительства администрации Александрово-Заводского района. Она была признана находящейся в социально-опасном положении.

В официальном браке супруги не состояли, кроме того, в свидетельствах о рождении у всех четверых детей в графе «отец» стоит прочерк. Всего же у Елены В. шестеро детей, в отношении двоих – она лишена родительских прав.

«В Александровском Заводе семья проживала в доме, приобретенном на средства материнского капитала. Ежемесячно с 2009 по 2019 годы Елена получала все меры социальной поддержки, включающей детские пособия, субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг как многодетным», - отметила Инна Щеглова, министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края.

Специалисты центра социального обслуживания постоянно проводили с родителями разъяснительные беседы по воспитанию и содержанию детей, о санитарном состоянии дома, о здоровом образе жизни.

При беседах Елена жаловалась, что гражданский сожитель Александр не работает, пьет, заставляет ее вместе с ним употреблять спиртное и постоянно избивает ее. Тогда же специалисты предложили женщине пройти лечение от алкогольной зависимости, по собственному желанию она прошла кодирование.

26 июня 2018 года при плановом посещении семьи специалисты Центра с инспектором по делам несовершеннолетних обнаружили Александра в неадекватном состоянии. В доме стоял сильный  запах ацетона. Приехавшая опергруппа доставила главу семейства на освидетельствование в центральную районную больницу.

Тогда же Елена призналась, что ее сожитель употребляет наркотические вещества. Женщина сказала, что совместно проживать с гражданским мужем она больше не хочет и  попросила помочь ей и ее детям уехать в Читу к родственникам. На выделенные районной администрацией деньги Елена вместе с детьми уехала в краевой центр. Позднее женщина сообщила, что проживает с детьми у своей матери.

«В начале января 2019 года семья по невыясненным причинам осталась без жилья и поступила в стационарное отделение «Помощи женщинам с детьми» Черновского комплексного центра «Берегиня». В отделении они находились до конца апреля 2019 года. За это время старшие дети были устроены в школу, а младшие – в детский сад. Специалисты Центра помогли Елене устроиться на работу уборщицей и снять жилье. Воспитатели и педагог-психолог Центра ежедневно проводили психологическую работу с женщиной и ее детьми, направленную на коррекцию поведения и эмоционального состояния», - рассказала Щеглова.

В апреле 2019 года семья переехала на съемное жилье. Вместе с Еленой и детьми вновь проживал гражданский муж.

В июле прошлого года при очередном патронаже стало известно, что семья съехала в неизвестном направлении, номер телефона женщины был заблокирован.  В то же время в Центр «Берегиня» поступила информация из уголовно - исполнительной инспекции о розыске гражданского мужа.

Социальные службы нескольких районов Читы разыскивали семью несколько месяцев. Поиски завершились в сентябре, когда женщину с детьми обнаружили на берегу реки Читинка в шалаше. Детей разместили в реабилитационном центре для несовершеннолетних «Надежда», до тех пор, пока их мать не трудоустроится и не подыщет жилье.

24 октября 2019 года женщина забрала детей из Центра по разрешению Комитета образования городского округа «Город Чита». По словам женщины, они поехали жить к ее матери. Но ее не оказалось в доме у женщины. Социальные службы вновь объявили розыск семьи.

23 января 2020 года детей обнаружили с отцом в заброшенном здании. Матери с ними не было.

Сегодня стало известно, что полиция разыскала мать. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю сегодня. Оказалось, женщина также вела бездомный образ жизни.

 

фото: скриншот из видео Евгения Федорова

Общество

Новости Москвы: В России не будет такого понятия как «МРОТ»

В России не будет такого понятия как «МРОТ»

23.01.2020
Россия

Вместо него в кодексе появится новое определение

Новости Москвы: Начисления материнского капитала на первенца в России начнутся с марта

Начисления материнского капитала на первенца в России начнутся с марта

20.01.2020
Россия

Внесенные законопроекты депутаты рассмотрят в Думе максимально быстро

Новости Москвы: Большой Национальный форум информационной безопасности состоится в 22-й раз при поддержке TV BRICS

Большой Национальный форум информационной безопасности состоится в 22-й раз при поддержке TV BRICS

16.01.2020
Россия

В работе примут участие более 1500 делегатов практически из всех регионов РФ

Новости Москвы: Правительство РФ ушло в отставку

Правительство РФ ушло в отставку

15.01.2020
Россия

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил, что правительство России подало в отставку.

Новости Москвы: Бюджетная система РФ ежегодно недополучает 3 трлн рублей доходов из-за теневой занятости

Бюджетная система РФ ежегодно недополучает 3 трлн рублей доходов из-за теневой занятости

10.12.2019
Россия

Не менее 25% трудовых доходов россиян невидимы государству, налоги с зарплат не платят 13 млн человек.

Новости Москвы: В РФ могут создать общую систему оплаты труда для педагогов

В РФ могут создать общую систему оплаты труда для педагогов

06.12.2019
Россия

Совет Федерации предложил создать общую для всей страны систему оплаты труда для педагогов.

Новости Москвы: МВД против снижения наказуемого порога превышения скорости

МВД против снижения наказуемого порога превышения скорости

06.12.2019
Россия

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев выступил против снижения наказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.

Новости Москвы: Оливье в этом году россиянам обойдется в 340 рублей

Оливье в этом году россиянам обойдется в 340 рублей

04.12.2019
Россия

Сделать же тазик оливье, вмещающий 12 порций, можно будет за 1,02 тыс рублей.

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19