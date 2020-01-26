Подробности жизни детей, найденных в заброшенном здании Читы

В министерстве труда и социальной защиты населения Забайкальского края рассказали подробности жизни детей, которых вместе с отцом обнаружил в заброшенном здании Читы местный блогер и общественный деятель Евгений Федоров.

С 2017 года семья состояла на учете в органах опеки и попечительства администрации Александрово-Заводского района. Она была признана находящейся в социально-опасном положении.

В официальном браке супруги не состояли, кроме того, в свидетельствах о рождении у всех четверых детей в графе «отец» стоит прочерк. Всего же у Елены В. шестеро детей, в отношении двоих – она лишена родительских прав.

«В Александровском Заводе семья проживала в доме, приобретенном на средства материнского капитала. Ежемесячно с 2009 по 2019 годы Елена получала все меры социальной поддержки, включающей детские пособия, субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг как многодетным», - отметила Инна Щеглова, министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края.

Специалисты центра социального обслуживания постоянно проводили с родителями разъяснительные беседы по воспитанию и содержанию детей, о санитарном состоянии дома, о здоровом образе жизни.

При беседах Елена жаловалась, что гражданский сожитель Александр не работает, пьет, заставляет ее вместе с ним употреблять спиртное и постоянно избивает ее. Тогда же специалисты предложили женщине пройти лечение от алкогольной зависимости, по собственному желанию она прошла кодирование.

26 июня 2018 года при плановом посещении семьи специалисты Центра с инспектором по делам несовершеннолетних обнаружили Александра в неадекватном состоянии. В доме стоял сильный запах ацетона. Приехавшая опергруппа доставила главу семейства на освидетельствование в центральную районную больницу.

Тогда же Елена призналась, что ее сожитель употребляет наркотические вещества. Женщина сказала, что совместно проживать с гражданским мужем она больше не хочет и попросила помочь ей и ее детям уехать в Читу к родственникам. На выделенные районной администрацией деньги Елена вместе с детьми уехала в краевой центр. Позднее женщина сообщила, что проживает с детьми у своей матери.

«В начале января 2019 года семья по невыясненным причинам осталась без жилья и поступила в стационарное отделение «Помощи женщинам с детьми» Черновского комплексного центра «Берегиня». В отделении они находились до конца апреля 2019 года. За это время старшие дети были устроены в школу, а младшие – в детский сад. Специалисты Центра помогли Елене устроиться на работу уборщицей и снять жилье. Воспитатели и педагог-психолог Центра ежедневно проводили психологическую работу с женщиной и ее детьми, направленную на коррекцию поведения и эмоционального состояния», - рассказала Щеглова.

В апреле 2019 года семья переехала на съемное жилье. Вместе с Еленой и детьми вновь проживал гражданский муж.

В июле прошлого года при очередном патронаже стало известно, что семья съехала в неизвестном направлении, номер телефона женщины был заблокирован. В то же время в Центр «Берегиня» поступила информация из уголовно - исполнительной инспекции о розыске гражданского мужа.

Социальные службы нескольких районов Читы разыскивали семью несколько месяцев. Поиски завершились в сентябре, когда женщину с детьми обнаружили на берегу реки Читинка в шалаше. Детей разместили в реабилитационном центре для несовершеннолетних «Надежда», до тех пор, пока их мать не трудоустроится и не подыщет жилье.

24 октября 2019 года женщина забрала детей из Центра по разрешению Комитета образования городского округа «Город Чита». По словам женщины, они поехали жить к ее матери. Но ее не оказалось в доме у женщины. Социальные службы вновь объявили розыск семьи.

23 января 2020 года детей обнаружили с отцом в заброшенном здании. Матери с ними не было.

Сегодня стало известно, что полиция разыскала мать. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю сегодня. Оказалось, женщина также вела бездомный образ жизни.

фото: скриншот из видео Евгения Федорова