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Россия приостанавливает железнодорожное и автомобильное сообщение с Китаем

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Москва
14:15 30 Января 2020
китай, вирус, транспорт
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Россия отменяет поезда в Китай из-за коронавируса. Это поможет противодействовать распространению инфекции. Мера начнет действовать с 31 января. Вице-премьер Правительства России Татьяна Голикова заявила, что исключение будет сделано только для поезда, курсирующего между Москвой и Пекином, сообщает корреспондент sibnovosti.ru со ссылкой на tvbrics.com

Пассажиры могут вернуть билеты на поезда из России в Китай без взимания дополнительных сборов. Тем временем, компания РЖД начала дезинфекцию поездов и вокзальных помещений для того, чтобы помешать распространению коронавируса 2019-nCoV. Всех пассажиров информируют о мерах профилактики. В вокзальные медицинские пункты доставлены противоэпидемические средства, а все контактирующие с пассажирами работники получили медицинские маски, защитные перчатки и антисептики. Такие меры ввели на всех вокзалах Дальневосточной, Забайкальской и Восточно-Сибирской железных дорог, а также на приграничных вокзалах Южно-Уральской и Западно-Сибирской дорог.

Также после заседания оперативного штаба по предупреждению распространения инфекции было принято решение продлить режим закрытия пунктов пропуска на границах с Китаем в пяти регионах России на Дальнем Востоке. Пешеходное и автомобильное сообщение невозможно в Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях.  С 31 января ограничено движение через 16 пропускных пунктов на границе: КПП Забайкальск (железнодорожный) - Маньчжурия (железнодорожный), одноименный пункт на автомобильной дороге, Староцурухайтуйский - Хэйшаньтоу, Олочи -Шивэй, Благовещенск - Хэйхэ, Поярково - Сюнькэ, Амурзет - Лобэй, Нижнеленинское - Тунцзян, Хабаровск - Фуюань, Покровка - Жаохэ, Турий Рог - Мишань, Пограничный (железнодорожный) - Суйфэньхэ (железнодорожный), одноименные автомобильные пункты, Полтавка - Дуннин, Краскино - Хуньчунь, Махалино - Хуньчунь.

В настоящий момент власти Китая начали организовать чартеры в зарубежные страны для возвращения жителей Уханя домой. Об этом сообщило Центральное китайское телевидение - CCTV. Ранее авиасообщение с городом было прекращено.

Национальная комиссия по здравоохранению КНР передает, что число умерших от коронавируса достигло 170 человек, по данным на вечер среды, 29 января, при этом число инфицированных увеличилось до 7711.

По данным ВОЗ, заболевания вирусом уже зафиксированы в Японии, Сингапуре, Южной Корее, Таиланде, Франции и США. Ранее Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное заседание, на котором будет решаться вопрос о введении международного режима чрезвычайной ситуации.

В России на данный момент заразившихся коронавирусом нет.

 Фото: AP/ТАСС

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