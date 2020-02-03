Делегация из ЮАР посетила TV BRICS с официальным визитом

Основатель и генеральный директор южноафриканской компании Zest Fruit, являющейся мировым лидером по экспорту фруктов из ЮАР, Фрик Дрейер посетил офис TV BRICS для проведения рабочей встречи с руководством Международной медиасети в пятницу, 31 января 2020 года.

Визит крупного предпринимателя из Кейптауна поддержали Посольство Южно-Африканской Республики в России, а также Деловой Совет Россия-ЮАР Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. В состав делегации, прибывшей в TV BRICS, также вошли: советник-посланник по вопросам экономики Молоко Лешаба, первый секретарь политического отдела Нонтобеко Дума и заведующий секцией продовольствия и сельского хозяйства Делового совета Россия-ЮАР Михаил Фатеев.

Компания Zest Fruit, возглавляемая Фриком Дрейером, ровно 10 лет работает с российскими партнерами, обеспечивая поставки свежей плодоовощной продукции с плантаций Южной Африки. Традиционно Россия является одним из основных рынков сбыта для южноафриканских поставщиков. Личный вклад Фрика Дрейера в развитие торгово-экономических связей между РФ и ЮАР и содействие деятельности Делового Совета Россия-ЮАР получили признание на государственном уровне. Заслуги генерального директора Zest Fruit были отмечены почетной грамотой Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

В ходе рабочей встречи в офисе Международной медиасети TV BRICS для делегатов провели экскурсию по аппаратно-студийному комплексу TV BRICS и холдинга «МКР-Медиа», показав основной съемочный павильон, ньюсрум, монтажные аппаратные, а также радиостудию прямого эфира и саунд продакшн-студию радиостанции «Первое Интернациональное Радио «ПИ FM»; гости также посетили международный пресс-центр.

Участники обсудили вопросы сотрудничества в области усиления информационного и культурного обмена между Россией и ЮАР для продвижения общей повестки стран БРИКС. Делегаты выразили заинтересованность в продвижении общих целей по укреплению информационного пространства БРИКС и развитию объединенной диджитал-платформы. Кроме того, представители Посольства ЮАР в России поддержали просветительский проект холдинга «МКР-Медиа» «Современный русский», представляющий современные методики преподавания русского языка как иностранного. Гости из ЮАР позитивно оценили перспективу проведения совместно с южноафриканскими университетами, где преподается русский язык, образовательных телемостов и видеоконференции, которые традиционно проводятся при поддержке TV BRICS. Фрик Дрейер выразил свою солидарность с генеральным директором Международной медиасети Ильей Бачуриным в вопросе диджитализации информационного пространства и перехода к новым типам СМИ в мировом масштабе.

В рамках встречи основатель международной компании Zest Fruit дал эксклюзивное интервью съемочной группе TV BRICS, прокомментировав вопросы фруктового экспорта из ЮАР и российского сегмента в структуре поставок плодоовощной продукции. Советник-посланник по вопросам экономики Посольства ЮАР Молоко Лешаба в беседе с журналистами TV BRICS рассказал о темпах и основных направлениях товарооборота между Россией и Южно-Африканской Республикой. Оба интервью можно будет увидеть в эфире и на официальном сайте TV BRICS в ближайшее время, а также в эфире партнерского телеканала сети TV BRICS в ЮАР, входящего в группу Moja Media.

Компания Zest Fruit существует с 2006 года. Основателем и генеральным директором является Фрик Дрейер. Офисы компании расположены в Стелленбоше Западной Капской провинции и в столице провинции Мпумаланга, городе Мбомбела.

TV BRICS – это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на каналах-партнёрах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ tvbrics.com. TV BRICS – это объединённая редакция международных СМИ, работающая в 5 странах-участницах БРИКС и выпускающая материалы на четырех языках – русском, английском, китайском и португальском.

Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС.