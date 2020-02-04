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Для эвакуации российских граждан из Китая вылетел первый самолет ВКС России

Главная Общество
Москва
13:00 4 Февраля 2020
китай, эвакуация, россияне, россия, самолет
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Самолет Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации россиян из Уханя. Для сопровождения граждан на борту находятся военные медики и вирусологи Минобороны, они везут средства диагностики, индивидуальной защиты и необходимые медицинские препараты для их применения в зоне очага инфекции, сообщает корреспондент  sibnovosti.ru со ссылкой на ТАСС.

Ранее пресс-служба Восточного военного округа сообщала о подготовке в международном аэропорту "Байкал" в Улан-Удэ  к вылету военно-транспортных самолетов Ил-76 МД ВКС России в Китай для эвакуации российских граждан из провинции Хубэй. Пять самолетов специально оборудовали для безопасного и комфортного размещения эвакуируемых. 

На обратном пути самолеты в Бурятии будут приземляться только для дозаправки. Об этом рассказал глава республики Алексей Цыденов.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в понедельник заявляла, что в провинции Хубэй находится около 130 граждан РФ.

Напомним, к настоящему времени количество заразившихся коронавирусом в Китае составило свыше 20,4 тысячи человек, умерли 425 заболевших. Около 150 человек заболели вне Китая. В России были зафиксированы два случая заражения коронавирусом. Все больные являются гражданами Китая.

Вспышка коронавируса признана Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуацией международного значения.

Фото: otvprim.ru

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