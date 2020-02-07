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В России могут упростить процедуру получения гражданства для иностранцев

Главная Общество
Москва
10:15 7 Февраля 2020
россия, гражданство, законопроект
Автор: Sibnovosti.ru
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В России могут упростить процедуру получения российского гражданства иностранцами, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.

По данным издания, власти готовят закон о внесении изменений в закон «О гражданстве РФ».

В соответствии с новыми правилами, иностранцам не придется отказываться от гражданства другого государства, чтобы стать гражданами России.

В настоящее время проект находится на финальной стадии, его внесение в Госдуму запланировано на февраль, заявил глава комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Фото yandex.ru

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