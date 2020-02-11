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В программе «Встреча с издателем» обсудили книгу о роли Сталина в отношениях с Финляндией

Главная Общество
Москва
14:00 11 Февраля 2020
книга, исследования, финляндия, россия
Автор: Sibnovosti.ru
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Обсуждаем книгу "Сталин и судьба Финляндии", автор Киммо Рентола доктор политических наук, профессор современной истории в Университете Хельсинки. 

Киммо Рентола провел исследование роли, которую сыграл И.В. Сталин в принятии решений правительства Советского Союза в отношении Финляндии.

В центре внимания автора – четыре важнейших эпизода в советско-финских отношениях в XX веке: Зимняя война (1939–1940), завершение участия Финляндии во Второй мировой войне (1944), решение вопроса о характере политического строя страны (1948) и события 1950–1951 гг., когда маятник отношения к Хельсинки в Москве набрал широкую амплитуду – от восприятия Финляндии как союзника, до отношения как к врагу в контексте обострения общей обстановки в мире.

Общество

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