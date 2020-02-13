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Российские премьеры бразильских анимационных фильмов пройдут при поддержке TV BRICS

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Москва
11:23 13 Февраля 2020
кино, мультфильмы, фестиваль
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Первый в России киносмотр бразильской анимации (16+) состоится 29 февраля в 13:30 в московском кинотеатре «Москино Юность». В программу показов войдут работы как заслуженных мультипликаторов Бразилии, так и современных молодых режиссеров бразильского анимационного кино. Всего зрители увидят 10 короткометражных анимационных фильмов, снятых в период с 1981 по 2017 годы. Среди них фильм «Мяу!» (16+) одного из основателей крупнейшего фестиваля анимации в Латинской Америке Anima Mundi, Маркуса Магальяэса. Картина «Мяу!» получила главный приз жюри на Каннском кинофестивале 1982 года.

Работы, участвующие в показе, выполнены в различных техниках. Так, анимационная лента «Танцующее граффити» (0+) 2004 года режиссера Родриго Эба сделана с использованием элементов уличного искусства, популярного в современном бразильском Сан-Паулу.

Тематика представленных фильмов охватывает широкий круг актуальных проблем: защита окружающей среды, влияние глобализации на повседневные привычки человека, самовыражение и бытовой стресс. К примеру, в центре картины «Царство растений» (0+) 2017 года режиссера Гильерме Гера оказывается герой – лесоруб, работающий в джунглях Амазонии. На примере своего персонажа режиссер предлагает зрителю задуматься о проблеме вырубки лесов и влиянии человека на природу.

Организаторами мероприятия выступают Бразильский культурный центр в Москве и Москино при поддержке международной медиасети TV BRICS.

Бразильским анимационным показам в Москве предшествовал состоявшийся в 2019 году в Бразилии фестиваль российской и советской анимации, где были представлены шедевры отечественной мультипликации, вошедшие в историю мирового кино.

Франсиско Гуссо, режиссер анимационных фильмов «Парк кошмаров» и «Танго»: «Создавая свои фильмы, мы вдохновлялись работами советского и российского художника-мультипликатора Юрия Норштейна (режиссер м/ф «Ежик в тумане», «Цапля и журавль», - прим.), особенно его поразительной техникой вырезания из бумаги! Поэтому мы искренне рады, что наши фильмы покажут в Москве, их увидит российский зритель.»

 Большинство фильмов, заявленных в программе показа бразильской анимации, не знакомо массовому российскому зрителю. Киносмотр бразильской анимации станет уникальной возможностью для столичных поклонников мирового кинематографа увидеть лучшие работы бразильской анимационной индустрии за последние 40 лет.

Показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами. Вход бесплатный по регистрации:
https://set-kinoteatrov-moskino.timepad.ru/event/1259366/?fbclid=IwAR0x89yHJFaez2skwPiIaUENnoJJvsw5bI9G46xVqrI7i_3KVMZD7oRhnqM

TV BRICS – это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на каналах-партнёрах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ tvbrics.com. TV BRICS – это объединённая редакция международных СМИ, работающая в 5 странах-участницах БРИКС и выпускающая материалы на четырех языках – русском, английском, китайском и португальском. Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС.

 

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