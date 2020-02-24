24 февраля
Россия
64.3
 
€ 69.42
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

Ученые объяснили аномально теплую зиму

Главная Общество
Москва
09:00 24 Февраля 2020
тепло, климат, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Зарубежные метеорологи из Weather Underground и Weather Tiger LLC объяснили причину аномально теплой зимы в России, США и Европе. Как пишет Bloomberg со ссылкой на ученых, виной всему нестандартная ситуация в Арктике.

В районе Северного полюса долгое время наблюдается низкое давление. Это не позволяет холодным ветрам опускаться вниз - южнее.

Напомним, ранее синоптики Росгидромета рассказали, почему в Сибири в этом году аномально тепло. В начале зимы, по данным метеорологов, не сформировалась мощная зона высокого давления или «сибирский максимум». Именно поэтому в большинстве регионов России наблюдается небольшой минус, тогда как в Канаде и на Аляске, напротив, зафиксированы морозы.

Таким образом, весь холод идет не над Сибирским округом, а над Канадой и Аляской. Еще одна причина аномально теплой зимы - сформировавшаяся зона воздуха над Гольфстримом. Холод «смешивается» с теплым потоком.

Общество

Новости Москвы: По данным китайских СМИ, за пределами КНР коронавирусом заболели более 500 человек

По данным китайских СМИ, за пределами КНР коронавирусом заболели более 500 человек

14.02.2020
Россия

Согласно данным китайского телеканала CGTN, число заболевших коронавирусом нового типа за пределами Китая превысило отметку в 500 человек.

Новости Москвы: Российские премьеры бразильских анимационных фильмов пройдут при поддержке TV BRICS

Российские премьеры бразильских анимационных фильмов пройдут при поддержке TV BRICS

13.02.2020
Россия

Международная сеть TV BRICS станет генеральным партнером показов в Москве

Новости Москвы: В России могут запретить шуметь днем

В России могут запретить шуметь днем

13.02.2020
Россия

Соответствующие поправки намерен предложить Минюст.

В программе «Встреча с издателем» обсудили книгу о роли Сталина в отношениях с Финляндией

11.02.2020
Россия

Киммо Рентола провел исследование роли, которую сыграл И.В. Сталин в принятии решений правительства Советского Союза в отношении Финляндии.

Новости Москвы: В 37 регионах РФ превышен эпидемиологический порог гриппа и ОРВИ

В 37 регионах РФ превышен эпидемиологический порог гриппа и ОРВИ

11.02.2020
Россия

Среди вирусов наиболее часто встречается вирус гриппа В.

Новости Москвы: Число жертв коронавируса в Китае превысило 900 человек

Число жертв коронавируса в Китае превысило 900 человек

10.02.2020
Россия

По последним данным, вирусом заразились несколько десятков тысяч человек.

Новости Москвы: В России могут упростить процедуру получения гражданства для иностранцев

В России могут упростить процедуру получения гражданства для иностранцев

07.02.2020
Россия

Власти готовят закон о внесении изменений в закон «О гражданстве РФ».

Новости Москвы: Для эвакуации российских граждан из Китая вылетел первый самолет ВКС России

Для эвакуации российских граждан из Китая вылетел первый самолет ВКС России

04.02.2020
Россия

На борту находятся военные медики и вирусологи Минобороны

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19