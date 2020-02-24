Ученые объяснили аномально теплую зиму

Зарубежные метеорологи из Weather Underground и Weather Tiger LLC объяснили причину аномально теплой зимы в России, США и Европе. Как пишет Bloomberg со ссылкой на ученых, виной всему нестандартная ситуация в Арктике.

В районе Северного полюса долгое время наблюдается низкое давление. Это не позволяет холодным ветрам опускаться вниз - южнее.

Напомним, ранее синоптики Росгидромета рассказали, почему в Сибири в этом году аномально тепло. В начале зимы, по данным метеорологов, не сформировалась мощная зона высокого давления или «сибирский максимум». Именно поэтому в большинстве регионов России наблюдается небольшой минус, тогда как в Канаде и на Аляске, напротив, зафиксированы морозы.

Таким образом, весь холод идет не над Сибирским округом, а над Канадой и Аляской. Еще одна причина аномально теплой зимы - сформировавшаяся зона воздуха над Гольфстримом. Холод «смешивается» с теплым потоком.