27 февраля
Россия
65.52
 
€ 71.24
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

Томск получит 210 млн рублей на благоустройство парков и скверов

Главная Общество
Москва
08:52 27 Февраля 2020
благоустройство, парк
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Благоустройство парков и скверов в Томске в 2020 году профинансируют на 210 млн рублей. Деньги будут выделены из бюджетов разных уровней, сообщил на заседании комитета городского хозяйства заместитель мэра Вячеслав Черноус. В этом сезоне планируется преобразить 16 общественных пространств. В списке на благоустройство скверы по ул.Вершина, ул. Ивана Черных, ул.Суворова, аллея на ул. Фрунзе, Пушкинский сквер, Каштак, спортивная площадка по ул. Сибирской.

Продолжится ремонт на ул. Красноармейской. Рабочим предстоит привести в порядок тротуары, выполнить озеленение территории, установить фонари, а также лавочки и урны. Только эти работы обойдутся в 75 млн рублей.

На благоустройство дворов в Томске в этом году выделят 117 млн рублей. В списке на ремонт 23 придомовые территории.

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, в 2020 году в Томске преобразится Березовая роща в микрорайоне Каштак. Архитекторы предлагают разместить там детскую и спортивную площадки, благоустроить пешеходные дорожки, установить лавочки, оборудовать освещение. Появится и зона для активного отдыха - это будет комплекс из турников, брусьев и гимнастических снарядов для занятий воркаутом.

На благоустройство территории по специальной муниципальной программе власти готовы выделить до 13 млн рублей.

Общество

Новости Москвы: Ученые объяснили аномально теплую зиму

Ученые объяснили аномально теплую зиму

24.02.2020
Россия

Северные ветра не проникают южнее

Новости Москвы: По данным китайских СМИ, за пределами КНР коронавирусом заболели более 500 человек

По данным китайских СМИ, за пределами КНР коронавирусом заболели более 500 человек

14.02.2020
Россия

Согласно данным китайского телеканала CGTN, число заболевших коронавирусом нового типа за пределами Китая превысило отметку в 500 человек.

Новости Москвы: Российские премьеры бразильских анимационных фильмов пройдут при поддержке TV BRICS

Российские премьеры бразильских анимационных фильмов пройдут при поддержке TV BRICS

13.02.2020
Россия

Международная сеть TV BRICS станет генеральным партнером показов в Москве

Новости Москвы: В России могут запретить шуметь днем

В России могут запретить шуметь днем

13.02.2020
Россия

Соответствующие поправки намерен предложить Минюст.

В программе «Встреча с издателем» обсудили книгу о роли Сталина в отношениях с Финляндией

11.02.2020
Россия

Киммо Рентола провел исследование роли, которую сыграл И.В. Сталин в принятии решений правительства Советского Союза в отношении Финляндии.

Новости Москвы: В 37 регионах РФ превышен эпидемиологический порог гриппа и ОРВИ

В 37 регионах РФ превышен эпидемиологический порог гриппа и ОРВИ

11.02.2020
Россия

Среди вирусов наиболее часто встречается вирус гриппа В.

Новости Москвы: Число жертв коронавируса в Китае превысило 900 человек

Число жертв коронавируса в Китае превысило 900 человек

10.02.2020
Россия

По последним данным, вирусом заразились несколько десятков тысяч человек.

Новости Москвы: В России могут упростить процедуру получения гражданства для иностранцев

В России могут упростить процедуру получения гражданства для иностранцев

07.02.2020
Россия

Власти готовят закон о внесении изменений в закон «О гражданстве РФ».

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19