Томск получит 210 млн рублей на благоустройство парков и скверов

Благоустройство парков и скверов в Томске в 2020 году профинансируют на 210 млн рублей. Деньги будут выделены из бюджетов разных уровней, сообщил на заседании комитета городского хозяйства заместитель мэра Вячеслав Черноус. В этом сезоне планируется преобразить 16 общественных пространств. В списке на благоустройство скверы по ул.Вершина, ул. Ивана Черных, ул.Суворова, аллея на ул. Фрунзе, Пушкинский сквер, Каштак, спортивная площадка по ул. Сибирской.

Продолжится ремонт на ул. Красноармейской. Рабочим предстоит привести в порядок тротуары, выполнить озеленение территории, установить фонари, а также лавочки и урны. Только эти работы обойдутся в 75 млн рублей.

На благоустройство дворов в Томске в этом году выделят 117 млн рублей. В списке на ремонт 23 придомовые территории.

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, в 2020 году в Томске преобразится Березовая роща в микрорайоне Каштак. Архитекторы предлагают разместить там детскую и спортивную площадки, благоустроить пешеходные дорожки, установить лавочки, оборудовать освещение. Появится и зона для активного отдыха - это будет комплекс из турников, брусьев и гимнастических снарядов для занятий воркаутом.

На благоустройство территории по специальной муниципальной программе власти готовы выделить до 13 млн рублей.