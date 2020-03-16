Опубликовано исследование о перспективах введения цифрового налога в России

Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР) представил исследование «Цифровой налог в России: перспективы введения».

В нем эксперты ЦСР, в частности, пришли к выводу, что в стране целесообразно введение одностороннего цифрового налога (digital services tax). Эта мера может действовать вплоть до завершения разработки и принятия Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) консенсус-решения по налогообложению «цифровых гигантов», обеспечивая защиту фискальных интересов России.

В качестве основы для российского аналога могут быть использованы модели цифровых налогов Франции, Великобритании и Италии, считают в ЦСР. При этом в случае недостижения консенсуса на глобальном уровне Россия сможет сделать временный цифровой налог постоянным, оказавшись в позиции страны, чье налоговое законодательство было готово к неблагоприятному исходу международной работы.

Если же в ОЭСР будет принято решение об опциональном применении новых правил цифровыми международными группами компаний (МГК), то Россия сможет ограничить область применения своего цифрового налога только МГК, не уплачивающими налог на прибыль по новым правилам ОЭСР.

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