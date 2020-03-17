В очередном выпуске проекта «Встреча с издателем» обсудили книгу «Социология России в лицах: история и современность»

В 7-м выпуске проекта «Встречи с издателем» обсуждаем с академиком РАН, доктором философских наук, директором Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской Академии наук, лауреатом Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники Михаилом Горшковым энциклопедическое издание «Социология России в лицах: история и современность».

Чем интересовались социологи в дореволюционной России и как помогали становлению Советской власти в 20-е годы прошлого века; каковы отличительные особенности социологии советского периода и какие основные социологические прогнозы на современный период - об этом в 7-м выпуске проекта «Встречи с издателем».

