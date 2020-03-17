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В очередном выпуске проекта «Встреча с издателем» обсудили книгу «Социология России в лицах: история и современность»

Главная Общество
Москва
12:47 17 Марта 2020
социология, книга
Автор: Sibnovosti.ru
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В 7-м выпуске проекта «Встречи с издателем» обсуждаем с академиком РАН, доктором философских наук, директором Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской Академии наук, лауреатом Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники Михаилом Горшковым энциклопедическое издание «Социология России в лицах: история и современность».

Чем интересовались социологи  в дореволюционной России и как помогали становлению Советской власти в 20-е годы прошлого века; каковы отличительные особенности социологии советского периода и какие основные социологические прогнозы  на современный период - об этом в 7-м выпуске проекта «Встречи с издателем».
 

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