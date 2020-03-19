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Вирусолог: мнение о том, что коронавирус умирает при температуре 26 градусов по Цельсию – «это миф»

Главная Общество
Москва
15:43 19 Марта 2020
вирус, эксперты, мнение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Мнение о том, что коронавирус умирает при температуре 26 градусов по Цельсию – «это миф». Об этом заявила сегодня вирусолог, врач-инфекционист Анна Демина в ходе презентации исследования Центра стратегических разработок (ЦСР) на тему «Социально-экономические эффекты от «шоковых» событий начала 2020 года», передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«При температуре 33 градуса он погибнет только через 16 часов, при температуре плюс 56 градусов – через 10 минут, а при температуре 100 градусов – фактически мгновенно», - сказала она.  

В то же время она отметила, что «антибиотики категорически никогда не лечат вирусную инфекцию», а «коронавирус протекает несколько дней бессимптомно».

ЦСР 19 марта представил исследование на тему «Социально-экономические эффекты от «шоковых» событий начала 2020 года», в ходе которого проанализировал мнения россиян относительно распространения коронавируса COVID-19 и девальвации рубля.

В ходе всероссийского опроса общественного мнения эксперты ЦСР выявили, что фактически каждый второй россиянин (49,1%) больше всего обеспокоен распространением коронавируса нового типа, а 23,9% респондентов – падением курса рубля. Далее в «списке тревог/озабоченностей» жителей России оказались: внесение изменений в Конституцию (13,7%), обнуление президентского срока (10,6%), падение цен на нефть (2,8%).

Общество

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