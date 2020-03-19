Коронавирус может циркулировать 2-3 года, но это не значит, что пик эпидемии будет все два года - эксперт

Коронавирус может циркулировать 2-3 года, но это не значит, что пик эпидемии будет все два года. Об этом заявила сегодня вирусолог, врач-инфекционист Анна Демина в ходе презентации исследования Центра стратегических разработок (ЦСР) на тему «Социально-экономические эффекты от «шоковых» событий начала 2020 года», передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Возможно, максимальным он будет весной, а к лету будет снижаться», - отметила вирусолог.

ЦСР 19 марта представил исследование на тему «Социально-экономические эффекты от «шоковых» событий начала 2020 года», в ходе которого проанализировал мнения россиян относительно распространения коронавируса COVID-19 и девальвации рубля.

Порядка 58% россиян заявили, что испытывают страх заразиться COVID-19, а 25% опрошенных оценивают собственную вероятность заразиться на уровне более 50%.

Отвечая на вопрос, какие меры власти страны должны предпринять для борьбы с COVID-19, россияне назвали: введение карантина (пребывание дома в течение 14 дней) для приезжающих россиян из стран с повышенным риском заболевания; частичное закрытие границ (запрет на въезд и выезд в страны с повышенным риском заболевания); усиление контроля по учету самоизоляции для тех, кто уже обязан ее соблюдать.

В то же время большинство респондентов считает, что необходимости в введении строгого карантина – нет.