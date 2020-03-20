Власти РФ заверили, что продуктов хватит даже при повышенном спросе

Российские власти заверили, что запасов продуктов в России хватит даже при повышенном спросе на них. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

Там отметили, что на складах сельскохозяйственных товаропроизводителей есть еще 148 тысяч тонн риса-сырца, а в зимних теплицах имеется 200 тысяч тонн овощей.

«Только в 2019 году было произведено более 5 млн тонн мяса птицы и более 3,9 млн тонн свинины», - добавили в пресс-службе.

Из-за распространения коронавируса в России в последнее время отмечается повышенные спрос на продукты питания и товары первой необходимости.