Исследование: 60% россиян испытывают страх заразиться COVID-19

В ходе всероссийского опроса общественного мнения эксперты Фонда «Центр стратегических разработок» (ЦСР) выявили, что фактически половину респондентов (49%) больше всего беспокоит распространение коронавируса COVID-19, а еще 24% – падение курса рубля. Далее в «списке тревог/озабоченностей» жителей России оказались: внесение изменений в Конституцию (14%), обнуление президентского срока (10%), падение цен на нефть (3%).

«Каждого второго россиянина в большей степени волнует именно тема коронавируса, и еще примерно четверть говорит о том, что их беспокоит девальвация рубля», - рассказала в ходе брифинга руководитель Центра социально-экономических исследований (ЦСЭИ) ЦСР Лора Накорякова. «Есть отличительные особенности как в гендерных группах, так и в географии, а также по материальному положению и образованию. Важно отметить, что наиболее внимательны к этой теме (как и по уровню информированности, так и по активности соблюдения мер предосторожности) представители молодого поколения (18-34 года, особенно студенты), жители ЦФО, женщины и люди, проживающие с родителями старшего возраста», - добавила глава ЦСЭИ.

Только 8% россиян действительно хорошо проинформированы о новом коронавирусе. Чаще россияне заблуждаются в том, что: 1) вирус не может жить на поверхности (пластик, металл) продолжительное время (с этим утверждением согласны 41% россиян), 2) коронавирус умирает при высоких температурах – от 26 градусов по Цельсию (так считают 30%), 3) COVID-19 опаснее для детей и людей юного возраста (с этим утверждением согласны 27% россиян).

Как сообщила вирусолог, кандидат медицинских наук Анна Демина, принимавшая участие в брифинге ЦСР, утверждение о том, что данный вирус погибает при температуре 26 градусов по Цельсию, является мифом. «При температуре 33 градуса он погибнет только через 16 часов, при температуре плюс 56 градусов – через 10 минут, а при температуре 100 градусов – фактически мгновенно», - сказала она.

Также Демина прокомментировала еще одно заблуждение о том, что антибиотики лечат вирусную инфекцию, и указала на факт, который важно помнить: «Люди становятся заразными в конце инкубационного периода заболевания, когда у них еще нет симптомов. А некоторые выздоровевшие могут продолжать выделять вирус».

Говоря о сроках распространения коронавируса, эксперт отметила, что COVID-19 «может циркулировать 2-3 года, но это не означает, что пик эпидемии будет длиться все два года». «Возможно, максимальным он будет весной, а к лету будет снижаться», - добавила вирусолог.

На сегодняшний день 60% россиян испытывают страх заразиться COVID-19, а 25% опрошенных оценивают собственную вероятность заразиться на уровне более 50%.

Отвечая на вопрос, какие меры власти страны должны предпринять для борьбы с COVID-19, россияне назвали: введение карантина (пребывание дома в течение 14 дней) для приезжающих россиян из стран с повышенным риском заболевания; частичное закрытие границ (запрет на въезд и выезд в страны с повышенным риском заболевания); усиление контроля по учету самоизоляции для тех, кто уже обязан ее соблюдать.

В то же время большинство респондентов считает, что необходимости в введении строгого карантина – нет.

На вопрос о последствиях падения курса рубля каждый второй россиянин заявил, что ослабление российской национальной валюты оказало негативный эффект на положение его дел, в то время как 48% пока не ощутили на себе никакого отрицательного влияния.

«Девальвация рубля оказала мгновенный эффект на каждого второго жителя России, и наиболее чувствительная группа – это люди, проживающие в СКФО, – впервые за историю наших опросов жители этой территории проявили больший интерес к валютным колебаниям, чем ранее», - отметила Накорякова.

В том, что курс рубля продолжит снижаться, уверены 43%, в то время как почти 20% опрошенных не знают, чего ожидать от валютных колебаний.

На фоне девальвации рубля россияне стали чаще экономить: на бытовой технике и электронике, обуви и одежде, парфюмерии и косметике; важно отметить, что около 14% россиян начали экономить на покупке лекарственных препаратов. При этом среди главных рисков от падения курса российской валюты граждане России назвали: рост цен и существенное подорожание жизни, нехватку денежных средств на поддержание привычного образа жизнедеятельности, а также риск недоступности медицины.

Опрос общественного мнения проводился экспертами ЦСР в рамках всероссийского исследования ««Шоки» начала 2020 года: социально-экономические эффекты» 16-17 марта. В нем приняли участие более 1600 респондентов.