Вышел очередной выпуск проекта «Встречи с издателем»

В 8-м выпуске проекта «Встречи с издателем» обсуждаем с доктором философских наук, заведующей кафедрой социологии и психологии политики факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, заслуженным профессором МГУ им. М. В. Ломоносова Еленой Шестопал книгу «Власть и лидеры в восприятии российских граждан. Четверть века наблюдений (1993–2018)».

Как менялся образ власти и политиков за последние 25 лет, что определяет электоральные предпочтения граждан и как на это влияет событийный контекст и экономический фон, что думают граждане России о региональных политиках и лидерах политических партий, как относятся к представителям новейшей генерации политиков - об этом в новом выпуске проекта «Встречи с издателем».