Владимир Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса

Президент России Владимир Путин 25 марта обратился к нации в связи с распространением коронавируса COVID-19.

В ходе обращения глава государства заявил, что следующая неделя, с 28 марта по 5 апреля, объявлена в России нерабочей с сохранением заработной платы. «Длинные выходные предусмотрены, чтобы снизить скорость распространения болезни», - сказал Путин.

По его словам, полностью заблокировать проникновение COVID-19 в страну невозможно. «Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Надо поберечь себя и своих близких», - отметил глава государства.

Путин также предложил ввести в РФ кредитные каникулы.

«Еще одна зона риска – это кредиты граждан. Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно или просто невозможно. Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам», - сказал глава государства. По его словам, что если выплата долга оказывается в принципе невозможной, то человек не должен оставаться в заложниках у кредиторов.

Помимо этого, российский лидер призвал дать малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам, кроме НДС и страховым взносам; порулил снизить ставку страховых взносов с 30% до 15% для зарплат больше МРОТ, а также ввести налог в 13% на проценты по вкладам и доходу по ценным бумагам свыше 1 млн рублей.

Владимир Путин также предложил перенести голосование по изменениям в Конституцию на более поздний срок.

«Считаю, что голосование по поправке к Конституции надо перенести», - заявил Путин.

Голосование по внесению поправок в основной закон было запланировано на 22 апреля 2020 года.

В России, согласно последним данным, выявлено 659 заразившихся COVID-19, вылечились 29, жертв нет.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией.

Стоп-кадр «Россия 24»