Число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 1836 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 302 в 35 регионах»,- говорится в сообщении.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 1836 случаев коронавирусной инфекции в 71 регионе, уточнили в штабе.

Ранее сегодня было объявлено, что на противодействие коронавирусу власти РФ выделят 77 регионам страны 33,4 млрд рублей.