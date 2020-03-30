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Число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 1836 человек

Главная Общество
Москва
12:13 30 Марта 2020
россия, вирус, статистика
Автор: Sibnovosti.ru
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Число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 1836 человек,  сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 302 в 35 регионах»,- говорится в сообщении.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 1836 случаев коронавирусной инфекции в 71 регионе, уточнили в штабе.

Ранее сегодня было объявлено, что на противодействие коронавирусу власти РФ выделят 77 регионам страны 33,4 млрд рублей.

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