Исследование: 28% компаний в России подвержены риску банкротства

Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР) представил последние данные о ситуации в бизнес-среде на фоне «шоковых» тенденций начала 2020 года. Очередной опрос представителей бизнеса в рамках еженедельного мониторинга деловой среды проводился в период с 31 марта по 2 апреля. В исследовании приняли участие около 1000 компаний, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Согласно результатам исследования, более 70% компания назвали коронавирус и девальвацию рубля главными факторами, которые оказывают отрицательное влияние на положение их дел. По данным на начало апреля, 28% компаний в России подвержены риску банкротства. Также за последнюю неделю отмечен рост уровня неопределенности среди компаний, и на сегодня он составляет 17%.

«Уровень неопределенности выше в таких секторах как недвижимость и строительство (24%), а также в торговле и сфере услуг (22%)», – отметила руководитель Центра социально-экономических исследований (ЦСЭИ) ЦСР Лора Накорякова.

Генеральный директор сети кофеен «Шоколадница» Олег Подгорный, комментируя данные показатели, сказал: «Цифры похожи на правду. Риск банкротства предполагают 37% плюс те 17%, которые пока ничего не могут спрогнозировать».

«За прошедшую неделю сильные изменения произошли в трудовых отношениях. Несмотря на призыв властей к компаниям сохранять заработные платы и оставлять сотрудников с оплачиваемым отпуском, все-таки 29% компаний декларируют, что им пришлось перевести сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Ожидается, что таких компаний станет в два раза больше. Каждая вторая компания планирует перевести своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск в ближайший месяц», - рассказала руководитель ЦСЭИ.

Каждая пятая компания говорит о том, что к концу 2020 года их баланс ухудшится и выручка снизится на 24%. Также предприятия ожидают снижения операционной прибыли в среднем на 21%. Треть компаний ожидает снижения числа сотрудников и уровня заработных плат – в среднем порядка 20% опрошенных. При этом почти треть компаний говорит, что спрос на их конечную продукцию снизится.

С точки зрения информированности бизнеса, на сегодня 9 из 10 компаний слышали о мерах господдержки. Однако полнота и качество получаемой информации оценивается на уровне около 53%.

«О текущих мерах господдержки лучше осведомлены компании, которые занимаются транспортировкой и хранением, а также энергетикой и ресурсами. Меньше всего осведомлены компании сектора высоких технологий. Последним бы следовало узнать о таких мерах как: мораторий на проверки, ограничения эквайринговых комиссий и об освобождении от штрафов за валютные нарушения», - сказал руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян.

«Мы видим, что бизнес хорошо знает о налогах, но мало про другие неналоговые меры», - заявила, со своей стороны, вице-президент ЦСР Екатерина Папченкова. «Я связываю это с тем, в частности, что неналоговые меры сейчас носят беспрецедентный характер, причем как у нас в стране, так и в мире. Ранее таких мер не вводилось. Прежде всего, это мораторий на банкротство… за которым скрывается не просто запрет на подачу заявления о банкротстве, а целый комплекс реабилитационных мер», - сказала эксперт.

Также к таким необычным мерам она отнесла вопрос об аренде, кредиты на МРОТ. «Сегодня неосведомленность равна непониманию того, как меры будут работать на практике», - заключила вице-президент ЦСР.

С начала марта 2020 года ЦСР проводит еженедельные исследования общественных настроений и бизнес-климата в России на фоне шоковых событий – пандемии коронавируса, девальвации рубля, снижения цен на нефть. С апреля сбор данных осуществляется при поддержке компании IFORS.

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