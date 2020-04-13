РЖД временно отказалась от бесплатной перевозки участников и инвалидов ВОВ

Компания Российские железные дороги временно отказалась от бесплатной перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны, говорится в пресс-релизе холдинга.

Ранее по случаю празднования 75-летия Великой Победы РЖД приняла решение обеспечить ветеранов бессрочными и безлимитными бесплатными поездками во всех поездах дальнего следования по России.

«В связи с эпидемиологической обстановкой и требованием ко всем жителям России старше 65 лет не покидать места проживания для минимизации риска заражения коронавирусной инфекцией, с 13 апреля 2020 года приостанавливаются бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также их сопровождающих, в поездах дальнего следования», - говорится в релизе.

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