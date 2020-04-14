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Вышел 11-й выпуск проекта «Встречи с издателем»

Главная Общество
Москва
18:32 14 Апреля 2020
телевидение, проект, история, книга
Автор: Sibnovosti.ru
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В 11-м выпуске проекта «Встречи с издателем» обсуждаем с член-корреспондентом РАН, директором Института всеобщей истории РАН Михаилом Липкиным книгу «Совет Экономической Взаимопомощи: исторический опыт альтернативного глобального мироустройства (1949–1979)».

В очередном выпуске проводим анализ развития Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) за первые 30 лет его существования с позиций глобальной и транснациональной истории, прослеживаем эволюцию политико-экономического и идейного наполнения СЭВ в разные периоды существования организации, а также акцентируем внимание на  взаимосвязи между внутренними реформами в странах СЭВ  и внешними изменениями в социалистическом содружестве.

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