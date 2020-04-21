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В выпуске проекта «Встречи с издателем» обсудили книгу «Танки и люди: «битвы в пути» главного инженера Демьяновича»

Главная Общество
Москва
10:56 21 Апреля 2020
телевидение, история, книга
Автор: Sibnovosti.ru
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 В 12-м выпуске проекта «Встречи с издателем» обсуждаем книгу «Танки и люди: «битвы в пути» главного инженера Демьяновича» с дочерью легендарного главного инженера Сталинградского тракторного завода, редактором издательства «Весь мир» Валерией Демьянович. 

Как главный инженер Сталинградского тракторного, Уралмаша, Омского, Свердловского заводов вносил вклад в Победу, организую производство и совершенствуя лучший танк  Второй мировой войны Т-34, а в послевоенные годы восстанавливал и развивал  крупнейшие машиностроительные  заводы  СССР.

За что Анатолий Демьянович был удостоен двух Сталинских премий и почему писатель Галина Николаева выбрала главного инженера Демьяновича в качестве прототипа  романа «Битва в пути» - об этом в очередном выпуске проекта «Встречи с издателем».  В программе использован фрагмент фильма «Битва в пути» («Мосфильм», 1961, режиссер Владимир Басов).

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