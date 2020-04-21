В выпуске проекта «Встречи с издателем» обсудили книгу «Танки и люди: «битвы в пути» главного инженера Демьяновича»

В 12-м выпуске проекта «Встречи с издателем» обсуждаем книгу «Танки и люди: «битвы в пути» главного инженера Демьяновича» с дочерью легендарного главного инженера Сталинградского тракторного завода, редактором издательства «Весь мир» Валерией Демьянович.

Как главный инженер Сталинградского тракторного, Уралмаша, Омского, Свердловского заводов вносил вклад в Победу, организую производство и совершенствуя лучший танк Второй мировой войны Т-34, а в послевоенные годы восстанавливал и развивал крупнейшие машиностроительные заводы СССР.

За что Анатолий Демьянович был удостоен двух Сталинских премий и почему писатель Галина Николаева выбрала главного инженера Демьяновича в качестве прототипа романа «Битва в пути» - об этом в очередном выпуске проекта «Встречи с издателем». В программе использован фрагмент фильма «Битва в пути» («Мосфильм», 1961, режиссер Владимир Басов).