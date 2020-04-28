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В проекте «Встреча с издателем» обсудили книгу «Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ибиса»

Главная Общество
Москва
17:00 28 Апреля 2020
книга, история, китай
Автор: Sibnovosti.ru
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В 13-м выпуске проекта «Встречи с издателем» обсуждаем книгу «Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла  Ибиса».

Вместе с кандидатом исторических наук, старшим научным  сотрудником отдела Китая Института востоковедения РАН Валентином Головачевым оценим научное наследие прапорщика корпуса флотских штурманов Павла Ивановича Ибиса (1852–1877), участника кругосветного плавания на парусно-винтовом корвете «Аскольд» (1872–1876), совершившего в январе-феврале 1875 г. одиночное «этнографическое путешествие» на остров Формоза (современное название - остров Тайвань).

По итогам этого необычного, полного опасностей и приключений путешествия Ибис  подготовил подробный отчёт и рисунки, изданные в 1876–1877 гг. в виде двух статей на русском и немецком языках, которые и 140 с лишним лет спустя имеют большую научную и культурную ценность.

Общество

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