Около 79% компаний в РФ думают о сокращении штата - опрос

Около 79% компаний в России думают о сокращении штата своих сотрудников. Об этом говорится в еженедельном отчете состояния деловой среды в России, которое провел Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР), передает корреспондент Sibnovosti.ru

Последний мониторинг показал, что абсолютное большинство компаний ожидает снижения операционной прибыли, численности сотрудников, а также спроса на продукцию и услуги.

«В среднем по России компании ожидают падения уровня выручки и прибыли на 16%», - сказала руководитель Центра социально-экономических исследований (ЦСЭИ) ЦСР Лора Накорякова.

«При этом 79% опрошенных компаний говорят о том, что им придется сокращать штат в 2020 году. В среднем сокращение штата в этих компаниях ожидается на уровне 18%», - добавила эксперт.

Очередной опрос представителей бизнеса в рамках еженедельного всероссийского мониторинга деловой среды проводился 20 - 24 апреля. На сегодняшний день в исследовании ЦСР уже приняли участие свыше 1700 компаний из всех отраслей экономики.