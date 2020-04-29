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Исследование: падение ВВП РФ в 2020 году может составить 4,6-5-6%

Главная Общество
Москва
08:48 29 Апреля 2020
россия, экономика, исследования, прогноз, безработица, аренда, торговля, авиа, туризм
Автор: Sibnovosti.ru
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Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР) представил очередной еженедельный отчет о состоянии деловой среды в России, в котором анализируются текущие тенденции и перспективы восстановления экономики после кризиса, передает корреспондент Sibnovosti.ru

В ходе проведенного опроса, эксперты пришли к мнению, что падение ВВП РФ в 2020 году может составить 4,6-5-6%.

«На базе наших индексов мы проводим оценку роста ВВП. Падение ВВП РФ в 2020 году, исходя из текущих ожиданий бизнеса, оценивается в диапазоне 4,6 -5,6% в зависимости от сроков отмены ограничений. Здесь мы закладывали диапазон в районе 1,5 месяцев с начала марта и вариативность мер госпомощи. Настроения бизнеса пока позволяют делать вывод о незначительных ожидаемых темпах роста ВВП в 2021 году – здесь мы видим не более 1%», - сказал президент ЦСР Александр Синицынию.

«Количество безработных по итогам 2020 года, по нашим оценкам, может составить от 8 до 9 с небольшим миллионов человек, а темпы снижения заработных плат в 2020 году (в реальном выражении) могут составить 11,5%», - отметил он.

Последний мониторинг показал, что абсолютное большинство компаний ожидает снижения операционной прибыли, численности сотрудников, а также спроса на продукцию и услуги.

«В среднем по России компании ожидают падения уровня выручки и прибыли  на 16%», - сказала руководитель Центра социально-экономических исследований (ЦСЭИ) ЦСР Лора Накорякова.

«При этом 79% опрошенных компаний говорят о том, что им придется сокращать штат в 2020 году. В среднем сокращение штата в этих компаниях ожидается на уровне 18%», - добавила эксперт.

Проведенный опрос также показал, что почти каждая третья компания оценивает для себя риск банкротства на высоком уровне. «Первыми в риск-зоне оказались даже не компании из сферы торговли и услуг, а финансовый сектор, а также транспорт, недвижимость и строительство», - отметила Накорякова.

В ходе дискуссии отдельное внимание, в частности, было уделено ситуации в транспортном секторе. «Все пассажирские компании сегодня де-факто – банкроты», - констатировал заместитель председателя Общественного совета Аэрофлота, генеральный директор компании Инфомост Консалтинг, председатель Межотраслевого экспертного совета по развитию дорожной и автомобильной грузовой отрасли Борис Рыбак.

«Если авиакомпании не получат сегодня те средства, которые они получают в обычное мирное время в виде субсидий – они просто умрут», - сказал он.

При этом Рыбак отметил, что кризис в сфере пассажирского транспорта будет продолжительным и в лучшем случае придется на весну 2021 года, а в худшем – на весну 2022 года. Таким образом, о путешествиях в ближайшие пару лет стоит забыть, заключил он.

Меры антикризисной поддержки в связи с пандемией коронавирусной инфекции затронули уже 13% российских малых и средних предприятий (МСП). При этом 22% компаний МСП в процессе получения мер поддержки, а 40% компаний МСП планируют получить какую-либо меру поддержки.

«Мы видим, что доля компаний малого и среднего бизнеса, которые воспользовались или планируют воспользоваться хотя бы одной мерой господдержки не превышает 50%. На прошлой неделе 30% компаний не планировали получать меры поддержки, а на этой неделе число таких компаний уже возросло до 42%. Можно предположить, что компании стали считать, что меры поддержки им либо не помогут в должной степени, либо компании предприняли попытку получить ту или иную меру поддержки, но не преуспели в этом», - сказал руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян.

В свою очередь, руководитель направления «Правовое развитие» ЦСР Максим Башкатов отметил, что доступность предложенных мер достаточно низкая, так как «банки ждут перенастройки своих процессов, все ожидают, что меры заработают уже в мае».

Очередной опрос представителей бизнеса в рамках еженедельного всероссийского мониторинга деловой среды проводился 20 - 24 апреля. На сегодняшний день в исследовании ЦСР уже приняли участие свыше 1700 компаний из всех отраслей экономики.

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