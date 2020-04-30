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Михаил Мишустин заявил, что у него выявлен коронавирус

Главная Общество
Москва
20:58 30 Апреля 2020
россия, премьер-министр, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что у него выявили коронавирус. Об этом он сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, которое транслировал телеканал «Россия 24».

«Уважаемый Владимир Владимирович, тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат», - сказал Мишустин во время совещания с Путиным.

Число зараженных коронавирусом в России выросло за сутки на 7099 человек за сутки, сообщает оперативный штаб.

Всего в России зарегистрировано 106498 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны.

Выздоровели - 11619, скончались - 1073 человека.

 

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