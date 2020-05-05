В рамках проекта «Встречи с издателем» обсудили книгу «Россия в мире: образы и грани взаимодействия»

В 14-м выпуске проекта «Встречи с издателем» обсуждаем с академиком Российской Академии наук, лауреатом Государственной премии России, научным руководителем Института всеобщей истории РАН Александром Чубарьяном книгу «Россия в мире: образы и грани взаимодействия».

Сегодня в программе рассмотрим палитру различных аспектов и граней взаимодействия России, как государства и цивилизации со своим историческим опытом, с окружающим миром; место и роль России в мировой истории и культуре в прошлом и настоящем; сравним образы исторической и современной России и механизмы их конструирования; проанализируем различные аспекты культурных, научных и общественных связей России с другими странами и народами, а также обсудим способы, подходы и практики изучения России в мировом сообществе, воспроизводимые в разных формах национальной, глобальной, региональной и транснациональной истории.