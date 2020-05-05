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В рамках проекта «Встречи с издателем» обсудили книгу «Россия в мире: образы и грани взаимодействия»

Главная Общество
Москва
14:23 5 Мая 2020
телевидение, обсуждеие, книга, россия
Автор: Sibnovosti.ru
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В 14-м выпуске проекта «Встречи с издателем» обсуждаем с академиком Российской Академии наук, лауреатом Государственной премии России, научным руководителем Института всеобщей истории РАН Александром Чубарьяном книгу «Россия в мире: образы и грани взаимодействия».

Сегодня в программе  рассмотрим палитру различных аспектов и граней взаимодействия России, как государства и цивилизации со своим историческим опытом, с окружающим миром; место и роль России в мировой истории и культуре в прошлом и настоящем; сравним образы исторической и современной России и механизмы их конструирования; проанализируем различные аспекты культурных, научных и общественных связей России с другими  странами и народами, а также обсудим способы, подходы и практики изучения России в мировом сообществе, воспроизводимые в разных формах национальной, глобальной, региональной и транснациональной истории.

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