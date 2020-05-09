Парад Победы в Сибири ушел в небо

Парад Победы сегодня, 9 мая, во многих столицах сибирских регионов ушел в небо. Прошли авиационные шоу с участием военных истребителей и вертолетов. Напомним, в связи с пандемией коронавируса в России отменены все массовые праздничные мероприятия, связанные с юбилеем Победы.

Первыми авиашоу увидели жители Читы. Жители наблюдали за пролетом десяти самолетов и вертолетов Военно-космических сил Российской Федерации.

В Барнауле самолеты и вертолет с флагом пролетели по городу от Павловского тракта до проспекта Ленина.

Новосибирцы могли наблюдать в небе современные истребители-перехватчики МиГ-31, вертолеты и сбитый в бою в 1941 году, но восстановленный самолет МиГ-3.

«Взлет самолетов и вертолетов производился с двух аэродромов в Новосибирской области и Красноярском крае. В определенной точке военные летчики провели сбор и построение парадного строя, а затем пролетели над площадью Ленина... Полет выполнялся на минимальных высотах от 200 до 400 метров со скоростью от 200 километров в час для вертолетов и 400 километров в час для самолетов", - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Отметим, что истребители в небо над Новосибирском прилетели с авиабазы Канска Красноярского края.

Небесный парад увидели и в Абакане. Ровно в 10:20 экипажи двух истребителей-перехватчиков Канского истребительного авиаполка появились в небе над столицей Хакасии. Самолеты прошли на высоте около 350 метров со скоростью 700 км/час.