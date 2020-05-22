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Информационный центр ООН в Москве и представительство ВОЗ в РФ поддержат работу информационного хаба TV BRICS

Главная Общество
Москва
11:52 22 Мая 2020
брикс, воз, оон, телевидение, акция
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Информационный центр ООН в Москве и Представительство Всемирной организации здравоохранения в России поддержат работу информационного хаба TV BRICS по борьбе с COVID-19 в качестве ключевых партнеров проекта BRICS AGAINST COVID-19.

«Мы уверены, что информационный хаб TV BRICS будет играть важную роль в информировании жителей России и других стран БРИКС, а также позволит расширить возможности распространения проверенных фактов и сведений для дальнейшего сдерживания темпов и масштабов пандемии», - отметил директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов.

В рамках сотрудничества планируется привлечь к совместной работе над сбором и распространением достоверной информации о COVID-19 Информационные центры ООН в Бразилии, Индии, Китае и ЮАР.

Главная цель работы проекта BRICS AGAINST COVID-19 – борьба с «пандемией дезинформации» и волной fakenews, которые наблюдаются в мировом информационном пространстве. Решению этой задачи уделяет особое внимание Организация Объединенных Наций. Распространение достоверной, основанной на фактах и актуальной информации о новой коронавирусной инфекции, мерах борьбы с вирусом и профилактики и других жизненно важных сведений является приоритетной целью глобальной информационно-коммуникационной стратегии ООН. К работе информационного хаба стран БРИКС по борьбе с пандемией также присоединятся специалисты Всемирной организации здравоохранения, располагающие наиболее актуальными сведениями о развитии ситуации в мире.

К проекту BRICS AGAINST COVID-19 уже присоединились партнеры сети TV BRICS – крупнейшие СМИ Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

Адаптированные на русский язык видеоматериалы о пандемии из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР уже можно увидеть в эфире TVBRICS (сеть Ростелеком, кнопка 249) и на сайте сети в специальном разделе BRICS AGAINST COVID-19 INFOHUB.

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