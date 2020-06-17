«ПИ FM» стартует в Рязани

«Первое интернациональное радио» начинает своё вещание в Рязани 17 июня в 17 часов 06 минут по московскому времени на частоте 98,1 FM.

Запуск новой радиостанции – результат сотрудничества международного холдинга «МКР-Медиа» и «Рязанского Медиа Центра» – крупнейшего медиахолдинга области с более чем 25-летней историей.

Концепция вещания новой радиостанции была признана лучшей на заседании Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию 30 сентября 2019 года, и вот уже менее чем через 9 месяцев «Первое интернациональное радио» выходит в рязанский эфир.

Запуск новой радиостанции в Рязани будет поддержан масштабной промо-кампанией, охватывающей все виды носителей: информация и баннеры на городских интернет-сайтах, группы в социальных сетях, макеты и баннеры в печатных СМИ, ролики в эфире федеральных телеканалов, наружная реклама (городские экраны), реклама на общественном транспорте.

В честь запуска нового города вещания 18 июня в федеральном эфире «Первого интернационального радио» - день рязанских новостей. В начале каждого часа слушатели узнают от Лёли Бубновой занимательные факты о том, какое имя носил город до 1778 года, о самом знаменитом герое рязанщины Евпатии Коловрате и человеке-легенде современного города Иосифе Пятунине, а также о том, откуда взялась поговорка про «грибы с глазами».

А для всех своих новых слушателей «Рязанский Медиа Центр» решил в июне сделать «бесконечное музыкальное удовольствие» ещё более приятным: весь месяц частота 98,1 МГц будет вещать без рекламы.

За новостями и анонсами «ПИ FM Рязань» можно также будет следить на вновь созданной официальной странице ВКонтакте.

Рязанский Медиа Центр – крупнейший медиахолдинг Рязанской области, существующий с 1994 года. В его составе – четыре FM-радиостанции, вещающие как в областном центре, так и в других городах области, и самая тиражная рязанская газета «Панорама города».

МКР-Медиа – международный медиахолдинг, управляющий перспективными и быстроразвивающимися мультимедийными проектами. Создан в 2014 году Межгосударственной Корпорацией Развития. Главным приоритетом деятельности «МКР-Медиа» является развитие международного сотрудничества с партнерами и авторитетными СМИ. В состав «МКР-Медиа» входят международная сеть «TV BRICS», общероссийский телеканал «Продвижение», сеть радиостанций «Радио Сибирь», «Первое интернациональное радио ПИ ФМ», интернет-порталы «Современный русский», «Сибновости», «Омск Здесь», «Агентство экономических новостей Киргизии», международный пресс-центр «МКР-Медиа» и другие активы в России и зарубежных странах.