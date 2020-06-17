«ПИ FM» стартует в Рязани

«Первое интернациональное радио» начинает своё вещание в Рязани 17 июня в 17 часов 06 минут по московскому времени на частоте 98,1 FM.
Запуск новой радиостанции – результат сотрудничества международного холдинга «МКР-Медиа» и «Рязанского Медиа Центра» – крупнейшего медиахолдинга области с более чем 25-летней историей.
Концепция вещания новой радиостанции была признана лучшей на заседании Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию 30 сентября 2019 года, и вот уже менее чем через 9 месяцев «Первое интернациональное радио» выходит в рязанский эфир.
Запуск новой радиостанции в Рязани будет поддержан масштабной промо-кампанией, охватывающей все виды носителей: информация и баннеры на городских интернет-сайтах, группы в социальных сетях, макеты и баннеры в печатных СМИ, ролики в эфире федеральных телеканалов, наружная реклама (городские экраны), реклама на общественном транспорте.
В честь запуска нового города вещания 18 июня в федеральном эфире «Первого интернационального радио» - день рязанских новостей. В начале каждого часа слушатели узнают от Лёли Бубновой занимательные факты о том, какое имя носил город до 1778 года, о самом знаменитом герое рязанщины Евпатии Коловрате и человеке-легенде современного города Иосифе Пятунине, а также о том, откуда взялась поговорка про «грибы с глазами».
А для всех своих новых слушателей «Рязанский Медиа Центр» решил в июне сделать «бесконечное музыкальное удовольствие» ещё более приятным: весь месяц частота 98,1 МГц будет вещать без рекламы.
За новостями и анонсами «ПИ FM Рязань» можно также будет следить на вновь созданной официальной странице ВКонтакте.