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Россия занимает 56-ю строчку в рейтинге ФИФА

Главная Спорт
Москва
13:36 22 Декабря 2016
сборная, россия, футбол, рейтинг, фифа, место
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Российская футбольная сборная показала худший в истории результат, находясь на 56-ой позиции в рейтинге ФИФА. Новый рейтинг был опубликован в четверг, 22 декабря.

Национальная сборная России занимает 56-ю позицию, это на одну строчку ниже по сравнению с показателями давности месяц назад. 56-я строчка в рейтинге ФИФА является самым низким показателем за всю историю команды. Лучшее достижение в рейтинге ФИФА у российской сборной было в 1996 году. Тогда сборная России занимала третье место.

В топ-10 по-прежнему находятся сборные Аргентины, Бразилии, Германии, Чили, Бельгии, Колумбии, Франции, Португалии, Уругвая и Испании.

Согласно рейтингу, самое низкое падение зафиксировано у сборной Кубы. Она опустилась на 26 строчек. Сейчас эта сборная занимает 151-м место. Самый высокий взлет у сборной Руанды. Она поднялась на девять позиций и сейчас находится 92-й позиции.

На строчку выше сборной России располагается команда Израиля, на 54-м месте — сборная Саудовской Аравии.

Сразу семь сборных с отсутствием очков занимают последнее 205 место. В это число вошли сборные Сомали, Багамских островов, Джибути. 

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