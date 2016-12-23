Перенос ЧМ-2021 по биатлону из России обсудят на очередном конгрессе IBU

Обсуждение переноса чемпионата мира по биатлону в 2021 года, соревнования должны состояться в Тюмени, рассмотрят на следующем конгрессе Международного союза биатлонистов. Информацию об этом сообщил руководитель Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик. Его слова цитирует норвежская газета Framtid I Nord.



«Я считаю, что неправильно проводить чемпионат мира в России. Этот вопрос будет обсуждаться на следующем конгрессе. Спешить некуда», — сказал норвежец.

22 декабря исполком Международного союза биатлонистов, основываясь на рекомендаций рабочей группы, изучала данные расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства допинговых нарушений в российском спорте. Было принято решение открыть дела в отношении Союза биатлонистов России и 29 спортсменов. Уточняется, что сборные России по биатлону продолжат выступать на международных соревнованиях. Союз биатлонистов России принял решение отказаться проводить в следующем году юношеского чемпионата мира в Псковской области и этапа Кубка мира в Тюмени.