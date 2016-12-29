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Осман Кадиев стал новым владельцем футбольного клуба «Анжи»

Главная Спорт
Россия
05:41 29 Декабря 2016
общество, спорт, футболисты
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Новым владельцем футбольного клуба «Анжи» из Махачкалы стал российский бизнесмен Осман Кадиев. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Как стало известно из сообщения владельца футбольного клуба «Анжи», 26 декабря 2016 года между Османом Кадиевым и ООО «Грандеко», в группу которого входил клуб «Анжи», было заключено соглашение о передаче прав на клуб»,— передает пресс-служба клуба, отмечая, что прежний владелец обязуется урегулировать все долги команды до момента передачи прав.

Также отмечается, что переход от одного владельца к другому прошел «безболезненно», а Кадиев выразил готовность «развивать клуб и футболистов из Дагестана».

«Задача, которую видит Осман Кадиев, приобретая клуб, — поднять уровень дагестанского футбола», — подчеркивается в сообщении.

27 декабря пресс-служба клуба из Махачкалы объявила о том, что столкнулся с необходимостью продажи ведущих игроков. «По ряду объективных причин, в том числе финансового характера, «Анжи» вынужден внести коррективы во все сферы деятельности клуба», — говорилось в тексте заявления.

После 17 туров Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Анжи» с 20 очками занимает 11-е место в таблице.

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