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Тренер из Германии Пихлер хотел бы отстранить россиян от зимней Олимпиады-2018

Главная Спорт
Москва
11:16 4 Января 2017
биатлон, комиссия, проверка, расследование, бывший, тренер
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Немецкий специалист Вольфганг Пихлер высказал мнение, что если будут подтверждены обвинения комиссии WADA, по результатам работы которой от соревнований были отстранены биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина, то в 2018 году следует отстранить всю российскую сборную от участия в Играх в Южной Корее. Слова экс-тренера российской женской команды цитирует издание Suddeutsche Zeitung со ссылкой на интервью специалиста агентству dра.

Он заявил, что «если все сказанное подтвердится, россиянам нужно предоставить олимпийскую паузу и исключить». «Конечно, невиновных это тоже коснется, но ни в каких других мерах смысла не будет», — цитирует сказанное немецким специалистом изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung РИА. В этом случае у России «будет время подумать», сказал бывший наставник россиянок. Сейчас Вольфганг Пихлер работает со шведской сборной.

Данные о том, что дисквалифицировали российских спортсменок Яну Романову и Ольгу Вилухину, стало известно в конце декабря. Вилухина, двукратная серебряный призер Олимпиады в Сочи, в ноябре  сообщила о том, что завершает выступления в большом спорте.

22 декабря Международный союз биатлонистов решил провести расследование в отношении Союза биатлонистов России и 29 спортсменов, упомянутых в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. Стало известно, что два российских биатлониста-участника ОИ-2014 отстранены от соревнований, но их имена тогда остались неизвестны.

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