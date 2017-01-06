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Молодежная сборная США стала чемпионом мира по хоккею

Главная Спорт
Москва
08:29 6 Января 2017
спорт, хоккей
Автор: Sibnovosti.ru
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Хоккеисты молодежной сборной США завоевали «золото» чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

В финале соревнования, прошедшего в Монреале, американские хоккеисты одержали победу над сверстниками из сборной Канады. Основное время завершилось вничью, в овертайме счет не изменился, в серии буллитов успешнее оказались игроки сборной США. Результат матча — 5:4 (0:2, 2:0, 2:2, 0:0, 1:0) в пользу американцев.

Таким образом, команда США стала чемпионом турнира, Канада — серебряным призером, а Россия, выигравшая ранее матч за третье место у Швеции (2:1, вырвав победу в овертайме), — бронзовым.

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