Криштиану Роналду назван лучшим футболистом-2016 по версии ФИФА

Международная федерация футбола назвала полузащитника португальской национальной команды и мадридского «Реала» Криштиану Роналду лучшим футболистом—2016, об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Роналду вручили награду во время торжественной церемонии. Награждение прошло в понедельник, 9 января, в Цюрихе.

С 2010 года футбольная премия «Золотой мяч» вручали игроку, которого лучшим признавали France Football и Международная футбольная ассоциация. С 2016 года награды снова стали вручать отдельно.

В конце 2016-го 31-летний португальский футболист в четвертый раз получил премию «Золотой мяч», а в июле этого же года в составе национальной сборной выиграл чемпионат Европы по футболу.

На премию выдвигали форварда сборной Аргентины и «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуана Гризманна.

Лучшей футболисткой-2016 по версии ФИФА названа американская спортсменка Карли Ллойд. На премию претендовали немка Мелани Берингер и бразильянка Марта.



Фото из instagram.com/cristiano