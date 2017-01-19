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Андрей Аршавин вошел в список лучших не игравших на ЧМ футболистов

Главная Спорт
Москва
06:33 19 Января 2017
клуб, футбол, аршавин, казахстан, рейтинг, чемпионат мира
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Выступавший ранее за российскую национальную сборную футболист Андрей Аршавин находится на восьмой строчке в списке лучших игроков, которые никогда не принимали участие в Чемпионатах мира. Соответствующий рейтинг составлен изданием Marca. Сейчас экс-капитан сборной России по футболу играет в казахстанской премьер-лиге и защищает цвета клуба «Кайрат».

На первом месте в перечне лучших футболистов мира, никогда не игравших на ЧМ, находится либериец Джордж Веа. На втором — футболист из Уэльса Райан Гиггз. На третьем — двукратный обладатель золотого мяча Альфредо Ди Стефани. Также в перечень вошли Джордж Бест, Ладислав Кубала, Эрик Кантона, Бернд Шустер, Яри Литманен и Валентино Маццола.

Нынешний футболист казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин выступал за сборную Россию с 2002 по 2012 года. За эти десять лет национальная команда пробилась в финальный турнир Чемпионата мира только в 2002 году при Олеге Романцеве, но Аршавина в итоговую заявку на турнир не включили.

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