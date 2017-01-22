IBU призвал перепроверить допинг-пробы семи российских биатлонистов

Международный союз биатлонистов (IBU) проведет дополнительное расследование в отношении 7 российских биатлонистов, которые попали под подозрение анитидопинговой комиссии. Имена спортсменов не разглашаются. Об этом сообщило агентство «ФедералПресс».

На заседании в итальянской Антерсельве IBU решил приостановить расследование в отношении 22 российских спортсменов.

«Это взвешенное решение. Если уйти от политики и трескотни, а руководствоваться только нормами права, то все встанет на свои места. Наши спортсмены побеждают при помощи своих усилий и трудолюбия», – цитирует агентство слова вице-премьер Виталия Мутко.

Добавим, что международный союз биатлонистов также призвал МОК перепроверить допинг-пробы всех действующих биатлонистов, выступавших на Олимпийских играх 2014 года.