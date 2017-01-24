Анастасия Павлюченкова уступила Винус Уильямс в 1/4 финала Аustralian Open

Анастасия Павлюченкова, занимающая 24 строчку в рейтинге WTA, не смогла выйти в полуфинал турнира Australian Open—2017. В четвертьфинальном поединке она проиграла американской спортсменке Винус Уильямс, выступающей под 13 номером, со счетом 4:6, 6:7 (3:7).

Теннисный матч длился 1 час 47 минут. На счету Павлюченковой 3 эйса, 17 виннеров, 9 двойных и 32 невынужденные ошибки, а также 4 реализованных брейк-пойнта из 6. Венус Уильямс подала навылет 4 раза, заработала 35 виннеров, совершила 1 двойную и 29 невынужденных ошибок и использовала 5 брейковых шансов из 10, уточняет «Газета.ру».

Чтобы выйти в финал турнира, Винус Уильямс встретится с победительницей пары Коко Вандевеге из США — Гарбинье Мугуруса из Испании. Испанская спортсменка занимает седьмое место в турнирной таблице рейтинга международной женской теннисной ассоциации.