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Анастасия Павлюченкова уступила Винус Уильямс в 1/4 финала Аustralian Open

Главная Спорт
Москва
11:12 24 Января 2017
теннис, сша, россия, австралия, четвертьфинал
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Анастасия Павлюченкова, занимающая 24 строчку в рейтинге WTA, не смогла выйти в полуфинал турнира Australian Open—2017. В четвертьфинальном поединке она проиграла американской спортсменке Винус Уильямс, выступающей под 13 номером, со счетом 4:6, 6:7 (3:7).

Теннисный матч длился 1 час 47 минут. На счету Павлюченковой 3 эйса, 17 виннеров, 9 двойных и 32 невынужденные ошибки, а также 4 реализованных брейк-пойнта из 6. Венус Уильямс подала навылет 4 раза, заработала 35 виннеров, совершила 1 двойную и 29 невынужденных ошибок и использовала 5 брейковых шансов из 10, уточняет «Газета.ру».

Чтобы выйти в финал турнира, Винус Уильямс встретится с победительницей пары Коко Вандевеге из США — Гарбинье Мугуруса из Испании. Испанская спортсменка занимает седьмое место в турнирной таблице рейтинга международной женской теннисной ассоциации.

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