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Российские фигуристы стали обладателями золотых медалей чемпионата Европы

Главная Спорт
Москва
06:24 27 Января 2017
чемпион, катание, фигурное, европы, победители
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Российские фигуристы впервые в своей карьере стали обладателями чемпионата Европы в соревнованиях спортивных пар, об этом сообщает агентство «Р-Спорт».

Российские спортсмены выступили с произвольной программой и получили за нее 146,76 балла. В активе Евгении Тарасовой и Владимира Морозова теперь 227,58 балла. Такой итог позволил им взять первую в своей карьере высшую награду чемпионата Европы.
На втором месте находятся представители Германии Алена Савченко и Брюно Массо, бронзовые награды завоевали французские фигуристы Ванесса Джеймс и Морган Сипре.

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в чешском городе Острава.

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