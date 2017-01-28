17-летняя фигуристка Евгения Медведева установила два мировых рекорда

Россиянка Евгения Медведева одержала уверенную победу на чемпионате Европы по фигурному катанию. Соревнования проходят в Остраве (Чехия).

17-летняя спортсменка откатала произвольную программу с мировым рекордом — 150,79 балла. По итогам двух выступлений (короткая и произвольная программы) Медведева набрала 229,71 балла, что также является лучшим результатом в мире.

Серебряную медаль завоевала россиянка Анна Погорилая, набравшая 211,39 очка по сумме двух прокатов. Бронза досталась итальянке Каролине Костнер (210,52).

Победа на чемпионате Европы стала для Медведевой второй кряду. В прошлом году воспитанница московской школы фигурного катания также взяла титул на континентальном первенстве.

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Остраве с 25 по 29 января.