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Канадского теннисиста дисквалифицировали за удар мячиком по лицу рефери

Главная Спорт
Москва
08:44 6 Февраля 2017
в мире, спорт, общество, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Канадский теннисист Денис Шаповалов случайно попал мячом в лицо арбитру и был дисквалифицирован, сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел в решающем матче с британцем Кайлом Эдмундом. Проиграв два сета и уступая в третьем, юный теннисист дал волю своим эмоциям и допустил выходку, стоившую ему не только победы, но и дисквалификации. После того как Шаповалов проиграл гейм, он вынул из кармана запасной мяч, и с силой запустил его ракеткой в воздух. Мяч попал в лицо главному арбитру.

В результате теннисисту было засчитано техническое поражение, Канада проиграла Великобритании со счетом 2:3. Арбитра с кровоподтеком доставили в больницу. Позднее Шаповалов признался, что очень сожалеет о случившимся и принес свои извинения арбитру.

Отметим, что у спортсмена уже появились защитники. Так, олимпийский чемпион Сиднея Евгений Кафельников призвал общественность не давить на юного теннисиста.

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