Имя российского боксера Александра Поветкина удалят из рейтингов IBF

Супертяжеловеса из России Александра Поветкина удалят из рейтингов Международной боксерской федерации. Об этом рассказали в пресс-службе IBF агентству «Р-Спорт».

В декабря прошлого года Поветкин должен был встретиться на ринге с канадцем Бермейном Стиверном и побороться за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя руководитель WBC Маурисио Сулейман заявил, что допинг-проба российского боксера, которую у него взяли 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. В начале февраля глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал спортивному агентству «Р-Спорт», что допинг-проба Б также дала положительный результат, несмотря на то, что проба, протестированная в независимой лаборатории в Лозанне, была «чистой».

В воскресенье, 5 февраля, Маурисио Сулейман сообщил «Р-Спорт», что Поветкина исключат из рейтингов WBC. Российский боксер в декабре попал в рейтинг IBF и находился на девятой строчке. В рейтингах WBO и WBA Поветкина нет.

«Поветкин будет удален из рейтинга», — заявили в пресс-службе IBF.