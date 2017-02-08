В Катаре тратят 500 млн долларов еженедельно на проекты чемпионата мира по футболу

Министр финансов Катара Али Шариф аль Эмади сообщил, что всего на подготовку к проведению чемпионата мира по футболу-2022 будет потрачено порядка 200 млрд долларов. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на британскую газету The Guardian.

Администрация Катара еженедельно тратит на проекты будущего чемпионат мира по футболу-2022 порядка 500 млн долларов, уточняет издание.

«Мы тратим сумму близкую к 500 млн долларов в неделю на основные проекты»,— приводит издание слова министра финансов Катара Али Шарифа аль Эмади. «И так продолжится следующие три или четыре года, чтобы мы смогли достичь цель— по-настоящему подготовить страну к 2022 году», — сказал глава ведомства.

Он также отметил, что в общем на подготовку к проведению турнира будет потрачено порядка 200 млрд долларов. Что-то из этих денег будет потрачено на улучшение инфраструктуры, что-то на развитие транспортной сети и больниц.

Государство на Ближнем Востоке Катар 10 декабря 2010 года в Цюрихе получило право на организацию чемпионата мира 2022 года. Турнир состоится с 21 ноября по 18 декабря в семи городах страны — Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.