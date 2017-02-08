8 февраля
Россия
59.19
 
€ 63.24
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

В Катаре тратят 500 млн долларов еженедельно на проекты чемпионата мира по футболу

Главная Спорт
Москва
07:07 8 Февраля 2017
чемпионат мира, подготовка, футбол, средства
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Министр финансов Катара Али Шариф аль Эмади сообщил, что всего на подготовку к проведению чемпионата мира по футболу-2022 будет потрачено порядка 200 млрд долларов. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на британскую газету The Guardian.
Администрация Катара еженедельно тратит на проекты будущего чемпионат мира по футболу-2022 порядка 500 млн долларов, уточняет издание.

«Мы тратим сумму близкую к 500 млн долларов в неделю на основные проекты»,— приводит издание слова министра финансов Катара Али Шарифа аль Эмади. «И так продолжится следующие три или четыре года, чтобы мы смогли достичь цель— по-настоящему подготовить страну к 2022 году», — сказал глава ведомства.

Он также отметил, что в общем на подготовку к проведению турнира будет потрачено порядка 200 млрд долларов. Что-то из этих денег будет потрачено на улучшение инфраструктуры, что-то на развитие транспортной сети и больниц.

Государство на Ближнем Востоке Катар 10 декабря 2010 года в Цюрихе получило право на организацию чемпионата мира 2022 года. Турнир состоится с 21 ноября по 18 декабря в семи городах страны — Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках

Спорт

Новости Москвы: Имя российского боксера Александра Поветкина удалят из рейтингов IBF

Имя российского боксера Александра Поветкина удалят из рейтингов IBF

07.02.2017
Россия

Информацию об этом сообщает пресс-служба Международной боксерской федерации

Новости Москвы: Канадского теннисиста дисквалифицировали за удар мячиком по лицу рефери

Канадского теннисиста дисквалифицировали за удар мячиком по лицу рефери

06.02.2017
Россия

В результате теннисисту было засчитано техническое поражение

Новости Москвы: Российским паралимпийцам запретили участвовать в отборе к Играм-2018

Российским паралимпийцам запретили участвовать в отборе к Играм-2018

31.01.2017
Россия

Исполком Международного паралимпийского комитета (МПК) отклонил предложение Паралимпийского комитета России (ПКР) об участии российских спортсменов в квалификационных соревнованиях к Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане, сообщили в ПКР в понедельник, 30 января В ПКР не назвали причины отказа. ...

Новости России: 17-летняя фигуристка Евгения Медведева установила два мировых рекорда

17-летняя фигуристка Евгения Медведева установила два мировых рекорда

28.01.2017
Россия

Благодаря этому девушка выиграла чемпионат Европы

Новости Москвы: Российские фигуристы стали обладателями золотых медалей чемпионата Европы

Российские фигуристы стали обладателями золотых медалей чемпионата Европы

27.01.2017
Россия

Евгения Тарасова и Владимир Морозов впервые стали победителями ЧЕ в соревнованиях спортивных пар

Новости Москвы: Анастасия Павлюченкова уступила Винус Уильямс в 1/4 финала Аustralian Open

Анастасия Павлюченкова уступила Винус Уильямс в 1/4 финала Аustralian Open

24.01.2017
Россия

Поединок между российской и американской спортсменками длился 1 час 47 минут

Новости Москвы: Liberty Media приобрела «Формулу-1» и заявила об уходе Берни Экклстоуна

Liberty Media приобрела «Формулу-1» и заявила об уходе Берни Экклстоуна

24.01.2017
Россия

Теперь бывший глава «Королевских гонок» занимает должность почетного председателя

Новости России: IBU призвал перепроверить допинг-пробы семи российских биатлонистов

IBU призвал перепроверить допинг-пробы семи российских биатлонистов

22.01.2017
Россия

Имена спортсменов не разглашаются

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.