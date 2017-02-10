Французский биатлонист Мартен Фуркад всегда будет помнить о допинговом нарушении Александра Логинова

Французский биатлонист подчеркнул, что даже возвращение в большой спорт после дисквалификации не означает, что о прошлом можно забыть.



Он также заявил, что не будет закрывать глаза на то, что в спортивной карьере биатлониста из России Александра Логинова была дисквалификация из-за употребление эритропоэтина. Об этом двукратный олимпийский чемпион по биатлону заявил журналистам.



Во время церемонии награждения сборной России, которая накануне, 9 февраля, заняла третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, Антон Шипулин и Александр Логинов не пожали Фуркаду руку, сообщает агентство ТАСС. Фуркад демонстративно ушел с пьедестала, но скоро вернулся. Также во время эстафеты он был виновником падения Логинова. По мнению российских биатлонистов, француз сделал это намеренно.

«Да, я прокомментировал тот пост в Instagram, но я лишь напомнил о том, что Логинов был дисквалифицирован на два года за ЭПО, и мы не должны забывать об этом. Как спортсмен и человек я уважаю закон, но лично я не могу забыть подобные допинговые нарушения, и мы не должны этого делать. Право вернуться в спорт не означает, что мы должны забыть то, что было в прошлом», — сказал Фуркад.

«При этом Логинов не извинился за то, что он сделал в прошлом. И, мне кажется, он понимает, что я не сбивал его специально. Это лишь часть соревнований. Повторюсь, умышленно я его не сбивал, а его поступок на пьедестале был осознанным решением», — заявил французский спортсмен.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова француза, «я никогда осознанно не пошел бы на нарушение правил во время эстафетной гонки».

«Я бы никогда не позволил себе вовлечь в эту историю всю команду. Если бы я сознательно решил сбить Логинова, то вся команда могла оказаться под угрозой дисквалификации. Я извиняюсь перед ним за то, что сбил его, но умысла это сделать у меня не было», — заявил двукратный олимпийский чемпион.