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Российский боец Федор Емельяненко снова завершает карьеру

Главная Спорт
Москва
11:36 14 Февраля 2017
спортсмены, россия, бой, бокс, поединок, карьера
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Федор Емельяненко является бойцом смешанного стиля. Спортсмен планирует завершить карьеру после окончания контракта с организацией Bellator. Об этом спортсмен заявил сам, его слова цитирует MMAMania.

«Я хотел бы закончить свою карьеру с Bellator. Хотел бы отработать контракт. Отношения с людьми имеют большое значение для меня. Я высоко ценю наши отношения со Скоттом Кокером», — сказал россиянин.

Согласно контракту с Bellator, российский спортсмен должен провести еще два боя. В соглашении прописана опция третьего поединка, если будет взаимное согласие сторон.

В ноябре прошлого года Емельяненко заключил контракт с организацией Bellator. Ее главой является экс-руководитель Strikeforce Скотт Кокер. Ближайший бой Емельяненко проведет 18 февраля в американском Сан-Хосе. На турнире Bellator 172 он выйдет на ринг против Мэтта Митриона.

Федор Емельяненко, возраст которого — 40 лет, летом 2012 года уже заявлял о завершении карьеры. Однако через три года он решил вернуться большой спорт. С тех пор он провел два боя, оба из которых выиграл — нокаутировал индийца Джайдипа Сингха и одержал победу раздельным решением судей над бразильцем Фабио Мальдонадо.

Всего Емельяненко провел 40 боев в профессиональной карьере. Он одержал 35 побед при 4 поражениях, еще один поединок был признан несостоявшимся.

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